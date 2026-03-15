Chính trị Ngày hội bầu cử

72 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, 5 tỉnh sát mức 100%

Tuyến Phan
15/03/2026 17:48 GMT+7

Tính đến chiều nay, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu trên cả nước là khoảng 72 triệu cử tri, đạt tỷ lệ hơn 93%.

Lúc 17 giờ chiều 15.3, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, thông tin tới báo chí về tình hình bầu cử trên toàn quốc.

Theo đó, tính đến thời điểm này, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là khoảng 72 triệu cử tri (đạt tỷ lệ hơn 93%).

Hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Theo số liệu từ Hội đồng bầu cử quốc gia, 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).

18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hỏa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%).

2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%), TP.HCM (80,07%). TP.HCM là địa bàn có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có hơn 7,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu.

Bà Thanh cũng cho biết, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử

Ngày 15.3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri tại TP.HCM đến các khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

