Chính trị Ngày hội bầu cử

Chỉ hơn 3 giờ bầu cử, cử tri xã đảo ở An Giang bỏ phiếu đạt 100%

Trần Ngọc
15/03/2026 17:19 GMT+7

Theo Ủy ban bầu cử xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang, đến 10 giờ 30 phút sáng 15.3, cử tri của xã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt tỷ lệ 100%.

Trưa 15.3, ông Ngô Ngọc Chuẩn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang thông tin, 100% cử tri trên địa bàn xã đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Cử tri xã đảo Hòn Nghệ bỏ phiếu bầu cử sáng 15.3

ẢNH: CTV

Cụ thể, xã đảo Hòn Nghệ đồng loạt khai mạc lúc 6 giờ 30 phút và tổ chức cho cử tri tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu lúc 7 giờ sáng. Tất cả cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã đều hăng hái, tích cực tham gia đi bỏ phiếu.

Tính đến 10 giờ 30 cùng ngày (tức chỉ sau 3 giờ 30 phút tiến hành việc bỏ phiếu), có 1.621 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đạt tỷ lệ 100%.

Cử tri xã đảo Hòn Nghệ xem lại tiểu sử các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước khi bỏ phiếu bầu cử

ẢNH: CTV

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử đảm bảo theo quy định, phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

Xã đảo Hòn Nghệ nằm giữa vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, có diện tích hơn 346 ha, cách đất liền khoảng 22 km. Địa bàn xã chia thành 2 ấp: Bãi Chướng và Bãi Nam, với hơn 2.440 nhân khẩu.

Một cử tri cao tuổi xã đảo Hòn Nghệ đến bỏ phiếu bầu cử

ẢNH: CTV

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang, tính đến 11 giờ 30 sáng nay, xã Hòn Nghệ và xã Tiên Hải là 2 xã đầu tiên của tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Cử tri gen Z đi bầu cử: Hồi hộp nhưng rất tự hào

Tại điểm bỏ phiếu Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường Phú Lợi, TP.HCM), nhiều cử tri gen Z không giấu được cảm xúc hồi hộp xen lẫn tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

