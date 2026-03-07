Tiến sĩ Trương Tấn Đạt ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chiều 7.3, tin từ Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp cho biết, tiến sĩ Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy nhà trường, sẽ đại diện Trường ĐH Đồng Tháp tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiến sĩ Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Đồng Tháp tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: CTV

Theo Nghị quyết số 43/NQ-UBBC của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tiến sĩ Trương Tấn Đạt là 1 trong 142 người tham gia ứng cử để bầu chọn 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo phân bổ, tiến sĩ Đạt cùng các ứng cử viên khác sẽ tham gia ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4, gồm các xã An Long, Tân Long, Phú Thọ.

Tiến sĩ Trương Tấn Đạt (45 tuổi, quê quán xã An Phú Thuận, nay là xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp). Đến nay, ông đã 22 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 17 năm giữ các chức vụ quản lý tại cơ sở giáo dục đại học thuộc Trường ĐH Đồng Tháp.

Trong chương trình hành động tham gia ứng cử, tiến sĩ Trương Tấn Đạt nêu lên khát vọng cống hiến góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong đó, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào đời sống và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Tháp ngày một phát triển và phồn vinh.

Từ ngày 6.3 đến 9.3, tiến sĩ Trương Tấn Đạt và các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại đơn vị bầu cử số 4 sẽ tiếp xúc cử tri ở An Long, Phú Thọ và Tân Long để trình bày chương trình hành động.