Xúc động hình ảnh những cử tri trăm tuổi đi bầu cử

Sáng 15.3, trong không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại xã An Trường, TP.Hải Phòng, hình ảnh một cử tri đặc biệt đã gây xúc động với nhiều người.

Đó là cụ Nguyễn Thị Hòa, 106 tuổi, đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền cử tri của mình.

Lực lượng Công an xã An Trường hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Hòa, 104 tuổi, đến khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền công dân ẢNH: M.T

Tại Tổ bầu cử số 4, khu vực bỏ phiếu số 12, cụ Hòa (106 tuổi, trú tại xóm 14, thôn Xuân Đài 2, xã An Trường) được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trong bộ áo dài đỏ trang trọng - bộ trang phục cụ chỉ mặc vào những dịp đặc biệt, cụ Hòa rạng rỡ, vui vẻ chờ đến lượt thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Ngô Văn Sinh (103 tuổi, trú tại tổ dân phố số 2, P.Dương Kinh tự tay bỏ phiếu cử tri ẢNH: THIÊN DI

Dù tuổi đã cao, cụ Hòa vẫn rất minh mẫn. Trước bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên, cụ chăm chú đọc từng thông tin, cân nhắc trước khi lựa chọn những đại biểu mà mình tin tưởng. Cầm lá phiếu trên tay, cụ xúc động chia sẻ rằng từ khi còn trẻ đến nay, cụ đã tham gia nhiều kỳ bầu cử của đất nước.

"Mỗi lần đến ngày bầu cử, tôi đều thấy rất phấn khởi và tự hào. Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với quê hương, đất nước", cụ Hòa nói.

Cụ bày tỏ mong muốn những người được nhân dân lựa chọn sẽ là những đại biểu có đức, có tài, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Cũng tại Hải Phòng, cụ Ngô Văn Sinh (103 tuổi, trú tại tổ dân phố số 2, P.Dương Kinh) dậy từ sớm để chuẩn bị đi bầu cử. Cụ Sinh cho biết, cuộc đời mình đã trải qua nhiều kỳ bầu cử khác nhau, nhưng cảm xúc mỗi lần cầm lá phiếu vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Cụ Nguyễn Văn Pha, 106 tuổi, chống gậy đi bỏ phiếu ẢNH: ĐINH HUY

Tại xã An Khánh, Hà Nội, từ sáng sớm nay, cụ Nguyễn Văn Pha (106 tuổi, trú thôn Đông Lao, xã An Khánh) đã chống gậy đến bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 21 của xã.

Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước, cụ thức dậy lúc 5 giờ 30 và khoác lên mình bộ áo trang phục áo dài truyền thống cùng con trai tiến ra điểm bầu cử tại nhà văn hóa thôn Đông Lao.

Ở tuổi "xưa nay hiếm", cụ Pha vẫn giữ được sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn. "Hôm nay tôi rất vui và phấn khởi", cụ Pha nói và bày tỏ hy vọng những ứng viên được lựa chọn sẽ gần dân, sát dân, hiểu rõ mọi tâm tư, tình cảm, mong muốn của người dân địa phương. Đồng thời sẽ giúp đất nước ngày càng phát triển.

Cụ Đoàn Thị Thuận tự tay bỏ lá phiếu của mình ẢNH: TTXVN

Năm nay đã 101 tuổi, cử tri Đoàn Thị Thuận (sinh năm 1925, hiện sinh sống tại P.Ba Đình, TP.Hà Nội), vẫn tự tay đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với niềm tin và trách nhiệm của một công dân với đất nước trong ngày hội non sông.

Hơn một thế kỷ sống cùng những thăng trầm của đất nước, việc tự tay đi bỏ phiếu của cụ Đoàn Thị Thuận không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của người công dân, mà còn là minh chứng cho cả một đời tận tâm, thủy chung với Tổ quốc.

Đưa hòm phiếu đến với cử tri

Hòm phiếu được mang đến tận nhà cụ Chu Thị Nhớn, 102 tuổi, để cụ được trực tiếp bỏ phiếu bầu ẢNH: TTXVN

Tại các khu vực bầu cử trên địa bàn P.Phúc Lợi, TP.Hà Nội, không khí bỏ phiếu diễn ra trang trọng, đúng quy định. Các tổ bầu cử lưu động trực tiếp mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ông Nguyễn Thế Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử P.Phúc Lợi trực tiếp cùng Tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 2, TP.Hà Nội đã đến nhà cử tri Chu Thị Nhớn, 102 tuổi, gia đình có công với cách mạng, hỗ trợ thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Nguyễn Thị Ghi (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh) thực hiện nghĩa vụ công dân ẢNH: VÂN ANH

Tại P.Bãi Cháy (Quảng Ninh), hòm phiếu cũng "gõ cửa" nhà cụ Nguyễn Thị Ghi (84 tuổi), ở tổ 11C, khu Hùng Thắng 4A. Tại đây, các thành viên tổ bầu cử ân cần thăm hỏi sức khỏe, hướng dẫn cụ từng bước thực hiện quyền công dân.

Do tuổi cao và việc đi lại khó khăn, cụ Ghi đã được các thành viên tổ bầu cử hỗ trợ để cụ được tự tay bỏ lá phiếu của mình, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của một cử tri trong ngày hội bầu cử.

Tổ bầu cử của P.Bãi Cháy đưa hòm phiếu lưu động tới nhà cử tri người cao tuổi ẢNH: VÂN ANH

Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy P.Bãi Cháy, cho biết địa phương đã rà soát danh sách các cử tri đặc biệt để bố trí thùng phiếu phụ, bảo đảm mọi người dân đều được thực hiện quyền bầu cử. Những trường hợp tuổi cao, sức yếu hoặc ốm đau không thể đến điểm bỏ phiếu đều được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà.

Vẫn trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, nhiều cụ ông, cụ bà trong trang phục áo dài, khăn xếp truyền thống đã đến điểm bỏ phiếu 27, phường Từ Liêm (Hà Nội) từ sớm để thực hiện quyền bỏ phiếu thiêng liêng. Hình ảnh những mái đầu bạc chậm rãi bước vào khu vực bầu cử trở thành nét đẹp giàu ý nghĩa trong ngày hội non sông.



Các cử tri cao tuổi cẩn thận xem xét danh sách ứng viên trước khi đưa ra quyết định của mình ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ Nguyễn Thị Phấn (91 tuổi), trú P.Từ Liêm chia sẻ rằng dù tuổi đã cao nhưng năm nào đến ngày bầu cử, cụ cũng cố gắng thu xếp đến điểm bỏ phiếu từ sớm.

"Đi bầu cử là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi rất vui khi được tự tay bỏ lá phiếu để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân", cụ Phấn nói.

Các cụ đều được thành viên tổ bầu cử phục vụ tận tình ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo cụ Phấn, không khí ngày bầu cử luôn mang lại cảm xúc đặc biệt, vừa trang nghiêm vừa ấm áp khi bà con trong khu dân cư gặp gỡ, chúc nhau sức khỏe và cùng thực hiện quyền công dân.