Chính trị

Lào Cai đang dẫn đầu cả nước với tỷ lệ đi bầu cử đạt 91,95%

Tuyến Phan
15/03/2026 15:17 GMT+7

Tới 14 giờ 30 ngày 15.3, số liệu thống kê từ Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết toàn quốc đã có hơn 61,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách đi bầu.

Trao đổi với báo chí, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết, tổng hợp nhanh từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho biết công tác bầu cử vẫn đang được triển khai rất nghiêm túc, khẩn trương, đúng theo quy định.

Bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia trao đổi với báo chí chiều 15.3

Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là 9 tỉnh miền núi phía bắc cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên đã đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, tính đến 12 giờ ngày 15.3, một số địa phương có tỷ lệ đi bầu cử cao như: Lào Cai: 91,95%; Hà Tĩnh: 91,72%; Lai Châu: 89,90%; Điện Biên 87,18%. 

Một điều đáng chú ý nữa là đến nay đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và những địa phương vùng cao. 

Theo bà Yên, điều này cho thấy sự quan tâm cũng như tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình rất cao.

Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó thể hiện nguyện vọng cũng như sự quan tâm của nhân dân đối với việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí để vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

