Quyền Linh, Phương Mỹ Chi… cùng dàn sao Việt háo hức đi bầu cử

Sáng 15.3, trong không khí trang trọng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều nghệ sĩ chủ động sắp xếp công việc để có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Hình ảnh nghệ sĩ diện áo dài, trang phục lịch sự, nghiêm túc xếp hàng chờ đến lượt không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm mà còn truyền cảm hứng về ý thức công dân đến công chúng.

Hình ảnh các nghệ sĩ, hoa hậu tham gia bầu cử:

MC Quyền Linh gửi lời chúc đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ hình ảnh có mặt tại điểm bỏ phiếu, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân Ảnh: FBNV

NSND Mỹ Uyên diện áo dài trắng tham gia bỏ phiếu. Đăng tải hình ảnh này trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Chúc cho một ngày bầu cử thật ý nghĩa” Ảnh: FBNV

NSND Trịnh Kim Chi hòa chung không khí tham gia bầu cử. “Một buổi sáng đi bỏ phiếu cùng bà con khu phố, đơn giản mà ấm áp”, cô viết Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ hình ảnh đi bỏ phiếu trong sáng 15.3. Nàng hậu cùng dàn người đẹp như Thiên Ân, Kiều Duy, Lương Thùy Linh… tích cực kêu gọi mọi người cùng tham gia bầu cử, hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoa hậu Thanh Thủy còn thực hiện một đoạn clip ngắn hướng dẫn cử tri các bước tham gia bầu cử, đồng thời kêu gọi người dân sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu đầy đủ. Trong video, cô chia sẻ rõ thông tin về thời gian, địa điểm bỏ phiếu và nhắc mọi người mang theo giấy tờ cần thiết Ảnh: FBNV

Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài truyền thống khi tham gia bỏ phiếu. Cô bày tỏ: “Tự hào thực hiện quyền công dân tại buổi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai. Cả nhà mình cùng đi bầu để lan tỏa tinh thần đoàn kết nha” Ảnh: FBNV

Á hậu Phương Anh chia sẻ hình ảnh tham gia bầu cử, kèm dòng trạng thái: “Một lá phiếu nhỏ, một trách nhiệm lớn. Hoàn thành nghĩa vụ công dân hôm nay” Ảnh: FBNV

Á hậu Châu Anh chia sẻ hình ảnh diện quân phục tham gia bỏ phiếu. Cô bày tỏ niềm hào hứng khi “hòa cùng ngày hội non sông” Ảnh: FBNV

MC Nguyên Khang diện trang phục lịch sử, có mặt từ lúc 6 giờ 30 sáng 15.3 để thực hiện nghĩa vụ công dân Ảnh: FBNV

Chia sẻ hình ảnh tại điểm bầu cử, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kêu gọi mọi người cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân Ảnh: FBNV

Nam vương Tuấn Ngọc đăng tải hình ảnh cầm lá phiếu tại điểm bầu cử, hào hứng chia sẻ: “Hôm nay nhà mình dậy sớm… không phải đi tập gym, mà là đi bầu cử” Ảnh: FBNV

Duyên Quỳnh chia sẻ khi tham gia bầu cử, cô bất ngờ khi nghe ca khúc Niềm tin từ lá phiếu vang lên. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Hôm nay Quỳnh đi bầu cử, vào sảnh nghe phát bài mình hát trong lòng vui lắm. Chỉ mong góp được chút gì đó để lan tỏa không khí của ngày hội non sông” Ảnh: FBNV

Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh rạng rỡ khi tham gia bầu cử. Trên trang cá nhân, giọng ca Vũ trụ cò bay viết: “Hôm nay mình đi bầu cử còn các bạn thì sao? Chúc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp” Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Bê La chia sẻ hình ảnh rạng rỡ khi đi bỏ phiếu, bày tỏ niềm hào hứng sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công nhân Ảnh: FBNV



