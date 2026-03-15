Rộn ràng ngày hội non sông

Hôm nay 15.3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, không khí hân hoan đón chào ngày hội non sông với cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ, trang trọng.
Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị đã diễn ra khẩn trương. Các đội hình thông tin tuyên truyền bầu cử không quản nắng mưa, đường sá xa xôi để trực tiếp tuyên truyền, đưa các thông tin bầu cử đến từng cử tri. Một số nơi đã tiến hành bầu cử sớm tại các đảo tiền tiêu, đồn biên phòng, vùng sâu, vùng xa, nơi xa xôi cách trở..., đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh do nhóm phóng viên Thanh Niên ghi lại.
