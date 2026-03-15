Rộn ràng ngày hội non sông

Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị đã diễn ra khẩn trương. Các đội hình thông tin tuyên truyền bầu cử không quản nắng mưa, đường sá xa xôi để trực tiếp tuyên truyền, đưa các thông tin bầu cử đến từng cử tri. Một số nơi đã tiến hành bầu cử sớm tại các đảo tiền tiêu, đồn biên phòng, vùng sâu, vùng xa, nơi xa xôi cách trở..., đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh do nhóm phóng viên Thanh Niên ghi lại.

Pano về ngày bầu cử tại công viên Lê-Nin, đối diện Cột cờ Hà Nội Ảnh: Tuấn Minh

Tại các khu vực trung tâm Hà Nội như Quảng trường Ba Đình, các trục đường lớn Hùng Vương, Phan Đình Phùng..., nhiều pano, biểu ngữ về ngày bầu cử được dựng trang trọng Ảnh: Tuấn Minh

Đường phố rực rỡ cờ hoa trước UBND P.Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, một số nơi đã tiến hành bầu cử sớm. Trong ảnh: Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đưa hòm phiếu và vật chất bầu cử vào các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa Ảnh: Đức Thu

Quân dân tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bầu cử sớm vào ngày 8.3 Ảnh: Đức Thu

Từ ngày 1 - 3.3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực bãi cạn Ba Kè (cụm Ba Kè). Trong ảnh: Ngư dân thực hiện bỏ phiếu bầu cử trên tàu Trường Sa 04 ẢNH: H.G

Tại Nghệ An, 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi thực hiện bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 13.3. Trong ảnh: Cử tri xã Tam Thái thực hiện bỏ phiếu ẢNH: Đ.HÙNG

Để công tác bầu cử diễn ra tốt đẹp, các đội hình thông tin tuyên truyền bầu cử đã ra quân từ sớm, đưa thông tin bầu cử đến người dân với các cách làm sáng tạo, độc đáo. Trong ảnh: Xã Tân An (Cà Mau) dùng vỏ lãi gắn loa chạy dọc các tuyến kênh để tuyên truyền bầu cử đến cử tri ẢNH: G.B

Tại Quảng Ngãi, người trẻ mang “Tiếng loa thanh niên” tuyên truyền bầu cử đến các thôn, bản trên địa bàn xã Kon Braih ẢNH: CẨM ÁI

Các thành viên tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu bên trong khuôn viên đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc) ở phố cổ Hà Nội Ảnh: Tuấn Minh

Người dân tổ dân phố Nguyễn Du (P.Lâm Viên - Đà Lạt) dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo khu vực bầu cử sạch sẽ, ngăn nắp ẢNH: LÂM VIÊN

Xem danh sách niêm yết cử tri trước khi bỏ phiếu Ảnh: Đ.HÙNG

Cầu truyền hình “Ngày hội non sông” trên các màn hình LED tại khu vực trung tâm TP.HCM đã sẵn sàng Ảnh: Ngọc Dương



