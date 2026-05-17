Đại lễ Phật đản 2026: Lịch thả hoa đăng ở chùa Pháp Hoa, chùa Diệu Pháp

Đại lễ Phật đản là dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, vào khoảng năm 623 trước Công nguyên. Đây được xem là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Phật giáo, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử cùng nhiều người dân đến tham dự.

Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm ngày Đức Phật ra đời, đại lễ còn là dịp để mọi người nhìn lại cuộc đời và những giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới góc nhìn của một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của nhân loại.

Theo lịch hoạt động được nhiều chùa thông báo đến phật tử và người dân, các chương trình trong mùa Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 8 - 15.4 âm lịch.

Thả hoa đăng tại chùa Pháp Hoa

Đại lễ Phật đản 2026, chùa Pháp hoa tổ chức các chương trình từ ngày 18.5 đến ngày 29.5 (tức từ mùng 2 tới 13.4 âm lịch). Theo đó, mỗi tối đều có khóa lễ bổn môn và tụng kinh Phật đản.

Đêm hội hoa đăng tại chùa Pháp Hoa sẽ được tổ chức lúc 17 giờ 30 ngày 28.5 (tức ngày 12.4 âm lịch). Ngày 31.5 (tức ngày 15.4 âm lịch) chính thức cử hành lễ Phật đản và tắm Phật từ 9 giờ sáng.

Lễ hoa đăng tại chùa Pháp Hoa hằng năm thu hút đông đảo người dân và phật tử đến tham dự. Hàng nghìn ngọn đèn hoa được thắp sáng, thả trôi nhẹ trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tạo nên khung cảnh lung linh, yên bình giữa lòng TP.HCM.

Phật tử, người dân dự lễ thả hoa đăng tại chùa Pháp Hoa nên đi sớm, tìm chỗ gửi xe để tham dự lễ. Khu vực này cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc vì lượng người đổ về dự lễ quá đông, do đó, để thuận tiện di chuyển, người tham gia giao thông cũng cần lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Chùa Pháp Hoa: 870 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

Lễ phóng sanh, thả hoa đăng tại chùa Diệu Pháp

Lễ thả hoa đăng tại chùa Diệu Pháp thường diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức tụng kinh, thiền hành và truyền đăng trước khi hoa đăng được thả xuống sông Sài Gòn.

Không chỉ phật tử, nhiều bạn trẻ và người dân cũng tìm đến chùa Diệu Pháp để cảm nhận sự thư thái, tạm rời xa nhịp sống vội vã. Những mùa Phật đản gần đây, chương trình thường giới hạn số lượng người tham dự và yêu cầu đăng ký trước để bảo đảm an toàn, giữ sự trang nghiêm cho buổi lễ.

Điểm đặc biệt của lễ hoa đăng tại chùa Diệu Pháp là hoạt động thả đèn trên sông Sài Gòn gắn với thông điệp cầu quốc thái dân an, hướng con người đến sự bình an và lòng thiện lành. Sau mỗi buổi lễ, nhà chùa phối hợp lực lượng chức năng thu gom hoa đăng nhằm bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Lễ hoa đăng tại chùa Diệu Pháp năm nay tổ chức lúc 19 giờ ngày 24.5 (tức mùng 8.4 âm lịch). Lễ phóng sinh tổ chức lúc 9 giờ ngày 30.5 (tức 14.4 âm lịch). Ngoài ra, chùa Diệu Pháp cũng tổ chức chương trình buffet "Mừng Phật đản sanh" của mái ấm tình thương.

Chùa Diệu Pháp: 106/47/9 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.