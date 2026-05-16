Khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè ở chùa: Vì sao nhiều phụ huynh cho con tham gia?

Nhiều chùa trên cả nước sẽ tổ chức các khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè dành cho thanh thiếu niên với nhiều hoạt động như kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, chống đuối nước, sơ cứu, phòng cháy chữa cháy… nhằm giúp trẻ có thêm môi trường sinh hoạt lành mạnh thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, game hay mạng xã hội.



Đến khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè, trẻ sẽ được học kỹ năng sống, chống đuối nước, kỹ năng sơ cứu ẢNH: CHÙA HOẰNG LINH

Thông tin trên được nêu trong thông bạch vừa được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành về việc tổ chức khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè năm 2026 cho thanh thiếu niên phật tử.



Theo kế hoạch, các khóa sinh hoạt hè sẽ dành cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từ 12 - 25 tuổi. Ngoài nội dung trải nghiệm tu học Phật pháp, chương trình năm nay dành khoảng 40% thời lượng cho kỹ năng sống và hoạt động thực hành thực tế.

Đáng chú ý, nhiều kỹ năng rất thiết thực với giới trẻ hiện nay được đưa vào chương trình như kỹ năng chống đuối nước, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sơ cứu, cấp cứu và tham gia giao thông an toàn.

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh lo con dành phần lớn kỳ nghỉ hè cho điện thoại, game hoặc mạng xã hội, các khóa sinh hoạt hè tại chùa đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm vì vừa có không gian sinh hoạt tập thể, vừa giúp trẻ rèn kỹ năng sống và tính tự lập.

Thông bạch nêu rõ mục tiêu của các khóa sinh hoạt hè là tạo môi trường "vui chơi bổ ích, vui chơi kết hợp trải nghiệm tu học", giúp thanh thiếu niên có thêm sân chơi lành mạnh trong dịp hè.

Các khóa sinh hoạt hè phải tổ chức bảo đảm điều kiện ăn ở, vệ sinh... ẢNH: CHÙA HOẰNG LINH

Ngoài kỹ năng sống, các khóa sinh hoạt còn lồng ghép nội dung giáo dục về lòng biết ơn cha mẹ, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, hạn chế bạo lực học đường và tránh xa các tệ nạn xã hội.



Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các khóa sinh hoạt hè có thể tổ chức tại chùa, cơ sở tự viện hoặc các địa điểm phù hợp nhưng phải bảo đảm điều kiện ăn ở, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và môi trường sinh hoạt cho khóa sinh.

Một điểm đáng chú ý khác là Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức khóa sinh hoạt hè, tránh tình trạng lợi dụng danh nghĩa khóa tu để hoạt động trái quy định hoặc tổ chức khi chưa đủ điều kiện an toàn.

Năm 2026, các khóa sinh hoạt hè sẽ triển khai theo các chủ đề như "Về nguồn", "Tri ân và Báo ân", "Thắp sáng niềm tin", "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam hùng cường".