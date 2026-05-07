Những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa: Điểm tựa tinh thần giữa trùng khơi

Phạm Hữu
07/05/2026 06:15 GMT+7

Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đều có một ngôi chùa mang kiến trúc Phật giáo độc đáo. Đây là điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang ngày đêm bám biển.

Trong những chuyến hải trình đến với quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nhiều người ấn tượng trước những ngôi chùa nhỏ tại các đảo. Dù quy mô hay diện tích khác nhau, nhưng những ngôi chùa ở đây mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Chùa còn là điểm tựa tinh thần cho quân và dân trên đảo để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây A cho biết ngôi chùa được khởi công xây dựng vào năm 2019 và chính thức khánh thành vào tháng 7.2022. Chùa diện tích hơn 200 m2, toàn bộ công trình được dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc hệ phái Bắc tông, mang dáng dấp của chùa Bái Đính nổi tiếng.

Chùa Đá Tây A nằm trên đảo Đá Tây A, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa có cửa chính giáp biển, diện tích khoảng 200 mét vuông, được xây bằng gỗ

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực phần sân trong chùa Đá Tây A. Phía bên trái chùa là nơi đặt chiếc chuông lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong chánh điện chùa Đá Tây A khá lớn với lối kiến trúc thuần Việt. Chùa theo hệ phái Bắc tông

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Vinh Phúc nằm trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Phan Vinh cũng là một ngôi chùa có diện tích rộng lớn. Chùa được nhiều đời ngư dân Việt đi đánh cá ở Trường Sa dựng lên. Sau này, Phật tử trong cả nước đã đóng góp để trùng tu chùa khang trang, vững chãi hơn

ẢNH: PHẠM HỮU

Thời gian sau, chùa đã được trùng tu, sửa chữa lại khang trang theo lối kiến trúc truyền thống, với số gian lẻ là một gian hai chái, hệ mái cong

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều đoàn đại biểu từ đất liền khi đến thăm đảo Phan Vinh đều đến chùa để thắp nhang, đảnh lễ. Trong ảnh là đoàn công tác số 12 gồm chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (hàng đầu bên phải) và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (bên trái)

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong chính điện, các pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà và các vị tổ như Phật hoàng Trần Nhân Tông, thiền sư Nguyễn Minh Không được chế tác trang nghiêm từ đá thạch anh đen. Chùa tọa lạc theo hướng chính tây, khiến không gian thờ tự mỗi buổi chiều đều trở nên thiêng liêng khi ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào cửa điện.

Đại đức Thích Nhuận Hiếu nói rằng chỉ có thầy tu tập và quán xuyến Phật sự ở chùa. Trong suốt 4 năm trụ trì, sống ở đảo, đại đức tự mình lo liệu mọi việc, từ dọn dẹp, bài trí đến thỉnh chuông và tụng kinh.

Vào những ngày rằm hay mùng 1 hằng tháng, chùa Đá Tây A trở thành điểm hội ngộ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo và ngư dân từ các tàu cá vào lễ Phật, dùng cơm chay. Đây còn là nơi trú chân, tránh bão an toàn cho ngư dân sau những chuyến ra khơi dài ngày.

Theo đại đức Thích Nhuận Hiếu, sự hiện diện của ngôi chùa giữa biển đảo mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Còn tại đảo Sinh Tồn cũng có một ngôi chùa nhỏ mang tên Sinh Tồn

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Sinh Tồn có diện tích nhỏ nhưng vẫn giữ dáng vẻ uy nghi, cổ kính giữa biển trời Trường Sa

ẢNH: PHẠM HỮU

Tại chùa Sinh Tồn, hiện tại không có trụ trì nên các chiến sĩ thay nhau trông nom

ẢNH: PHẠM HỮU

Phía trước chánh điện của chùa là Trường tiểu học Sinh Tồn

ẢNH: PHẠM HỮU

Với chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn hiện không có trụ trì phụ trách quán xuyến nên các cán bộ chiến sĩ trên đảo thay nhau đảm nhiệm Phật sự. Chùa ở đây được xây dựng vào năm 2004, khánh thành năm 2005. Khuôn viên chùa khá nhỏ, với chánh điện cùng với phần sân phía trước.

Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo. Người dân đến chùa cũng là hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về đất liền và cầu mong sóng yên, biển lặng…

Cũng theo đại đức Thích Nhuận Đạt, bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng ngư trường quanh các đảo cũng ghé thuyền vào để lên chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, mỗi chuyến ra khơi đều may mắn.

Chùa Trường Sa nằm trên đảo Trường Sa, thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Trường Sa nằm giữa đảo với diện tích khá lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực phía trước chánh điện chùa Trường Sa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Trường Sa không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo - tín ngưỡng truyền thống của cư dân trên quần đảo Trường Sa, mà còn thể hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt ngày đêm bám biển, giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng

ẢNH: PHẠM HỮU

