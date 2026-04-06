Ngôi tịnh xá dưới chân núi Ngàn Nưa: Hành trình hồi sinh từ phế tích

Tọa lạc tại vị trí "địa linh" thuộc thôn Yên Dân, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, tịnh xá Linh Sơn đang viết tiếp chương mới trong lịch sử Phật giáo vùng đất Lam Sơn. Sự tái sinh của ngôi già lam này không chỉ nằm ở những khối bê tông, cốt thép của ngôi chánh điện, mà còn ở khả năng phục hồi những giá trị tâm linh quý báu.

Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ dưới chân núi Ngàn Nưa, tịnh xá hiện lên như một chốn tâm linh thanh tịnh, nơi ngọn đèn chân lý Khất Sĩ bừng sáng tại miền Bắc.

Tịnh xá Linh Sơn được xây dựng lại từ phế tích một ngôi chùa cũ, nằm dưới chân núi Ngàn Nưa (Thanh Hóa) ẢNH: TỊNH XÁ LINH SƠN

Hiện nay, nơi đây không chỉ là điểm tu học thanh tịnh dành cho chư tăng và phật tử, mà còn là điểm hội tụ của văn hóa, lịch sử và tâm linh, khi chỉ cách đó vài bước chân là đền thờ Bà Triệu, vị nữ anh hùng nổi danh trong lịch sử dân tộc.

Nơi đây trước kia chỉ là một ngôi chùa nhỏ thờ Phật, mang tên gọi là Linh Sơn Tự. Trải qua thời gian, ngôi chùa xuống cấp trầm trọng. Năm 2016, hội đủ duyên lành, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghé thăm nơi này. Nhận thấy nơi đây là một vùng đất linh thiêng, địa thế phù hợp, thanh tịnh u nhã, thượng tọa đã phát tâm trùng hưng Phật cảnh nơi này.

Đây thực sự là nhân duyên một nhà sư Khất Sĩ tiếp nhận một đạo tràng tại miền Bắc với tâm nguyện đem giáo lý của đức Phật và hạnh nguyện của Tổ sư Minh Đăng Quang hoằng truyền nơi miền Bắc xa xôi.

Nơi đây theo hệ phái Khất Sĩ đầu tiên tại miền Bắc ẢNH: TỊNH XÁ LINH SƠN

Được chính quyền và nhân dân, phật tử địa phương cung thỉnh về làm trụ trì ngôi già lam, thượng tọa phát nguyện ra sức hành đạo và phát nguyện xây dựng mới ngôi Tam bảo với tên gọi mới là tịnh xá Linh Sơn, đúng theo truyền thống của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam.

Cuối năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Giác Hoàng giữ chức vụ trụ trì tịnh xá Linh Sơn.

Khi cơ duyên phù hợp, thượng tọa tổ chức các khóa tu học như, các buổi sinh hoạt Phật pháp vào chủ nhật hằng tuần dành cho thanh thiếu niên tại địa phương xã Trung Thành và các xã lân cận, các hoạt động từ thiện, khuyến học và nâng cao ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 2.4.2024, tịnh xá Linh Sơn chính thức tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng chính điện và tổ đường Minh Đăng Quang. Đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển biểu tượng ngọn đèn chân lý Khất Sĩ vươn xa, một bước chuyển mình mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của tịnh xá trong đời sống tâm linh của phật tử và nhân dân địa phương.

Tịnh xá tổ chức các khóa tu học cũng như các buổi sinh hoạt Phật pháp vào chủ nhật hằng tuần dành cho thanh thiếu niên tại địa phương ẢNH: TỊNH XÁ LINH SƠN

Tịnh xá không chỉ có các khóa tu Bát Quan Trai, khóa thiền mà còn tổ chức định kỳ các khóa tu mùa hè ẢNH: TỊNH XÁ LINH SƠN

Công trình chánh điện và tổ đường Minh Đăng Quang có tổng diện tích xây dựng 993 m2, trong đó ngôi chánh điện có tổng diện tích 268 m2, tổ đường Minh Đăng Quang có tổng diện tích 725 m2. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa, dự kiến khoảng 40 - 50 tỉ đồng.

Ngôi tịnh xá được thiết kế và xây dựng theo mô hình truyền thống của hệ phái Khất Sĩ, với chánh điện bát giác thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ đường cũng là thiền đường, tăng xá, am thất và các công trình phụ cận để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tu học của chư tăng và phật tử.

Song song với các hoạt động tu học, tịnh xá cũng đóng vai trò là trung tâm từ thiện, xã hội tích cực. Mỗi năm, nơi đây thực hiện hàng nghìn phần quà tết, bão lũ cho bà con nghèo, tặng học bổng cho học sinh vượt khó, hỗ trợ người khiếm thị, người già neo đơn.



Góc tu tập của các sư ở tịnh xá ẢNH: TỊNH XÁ LINH SƠN

Một dấu ấn nổi bật khác là vào tháng 3.2025, tịnh xá đã tổ chức lễ rước đồng đúc tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng cao 3,2 m, nặng 3,2 tấn, được đúc từ đồng vàng chất bởi các nghệ nhân lành nghề, mang vẻ đẹp trang nghiêm, từ hòa, biểu trưng cho trí tuệ và lòng bi mẫn của Đức Phật. Khi hoàn thiện và an vị tại chánh điện, tôn tượng sẽ trở thành tâm điểm của đạo tràng, là nguồn cảm hứng tu học cho tất cả những ai tìm về nơi này.

Hôm 5.4, tịnh xá vừa tổ chức lễ đổ đồng đúc tôn tượng Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu (1918 - 2012). Tôn tượng này sẽ đặt tại khuôn viên Đại học Nalanda (Ấn Độ) để tôn vinh đạo nghiệp dịch thuật, giảng dạy và trước tác của ngài.