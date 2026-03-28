Ưu đãi của tỉnh Thanh Hóa cho các dự án đầu tư trong 5 năm tới

Hội nghị thường niên về xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra từ ngày 28 - 29.3. Trước khi diễn ra hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về nhiều chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư khi đầu tư dự án ở tỉnh này bằng cam kết "Ưu đãi cao nhất, nghĩa vụ thấp nhất".

Nhà đầu tư đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp ở khu vực 47 xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ từ 1-1,5 tỉ đồng/ha ẢNH: MINH HẢI

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngoài các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ về miễn, giảm tiền thuê đất, thuế doanh nghiệp…, tỉnh này còn có nhiều chính sách ưu đãi riêng trong đầu tư các dự án lĩnh vực giáo dục, công nghiệp.

Cụ thể, dự án đầu tư về giáo dục mầm non ngoài công lập chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ quản lý, giáo viên trong thời gian 6 năm đối với các trường mầm non thuộc xã. Trong đó, 3 năm đầu hỗ trợ 100% lương bậc 1 theo trình độ chuyên môn được đào tạo; 3 năm tiếp theo giảm dần theo từng năm lần lượt là 70%, 50%, và 30% lương bậc 1.

Đối với các trường mầm non thuộc phường hỗ trợ 3 năm kinh phí để trả lương, trong đó năm đầu tiên mức 70%; năm thứ 2 mức 50%, năm thứ 3 bằng 30% lương bậc 1.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mức 500.000 đồng/người/tháng trong 5 năm đối với trường thuộc xã; 3 năm đối với trường thuộc phường.

Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được hỗ trợ từ 1 - 1,5 tỉ đồng/ha đối với cụm công nghiệp nằm trên địa bàn 47 xã miền núi. Với các cụm công nghiệp trên địa bàn các xã còn lại được hỗ trợ 0,5 tỉ đồng/1 ha.

Ngoài ra, còn nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ tiền cho các dự án sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thu hút lao động; hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng conterner qua Cảng Nghi Sơn…

Đặc biệt, đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét và có chính sách hỗ trợ đặc biệt.