Đồng Nai: Đóng cầu tạm qua suối Mã Đà do hư hỏng nặng

Ngày 3.6, Công an xã Tân Lợi (TP.Đồng Nai) đã thông báo về việc cầu tạm qua suối Mã Đà nối xã Tân Lợi với phường Trị An bị hư hỏng nặng, phương tiện giao thông không thể qua lại.

Cầu tạm qua suối Mã Đà bị hư hỏng nặng, hiện đã được rào chắn ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN LỢI

Theo Công an xã Tân Lợi, trong những ngày gần đây do mưa lớn trên diện rộng, nước sông Mã Đà dâng cao, chảy mạnh khiến cầu tạm bắc qua sông Mã Đà bị hư hỏng nặng.

Công an xã Tân Lợi thông báo: người dân không di chuyển phương tiện qua tuyến đường này cho đến khi sự cố được khắc phục.

Cầu tạm qua suối Mã Đà được làm bằng những ống cống đặt xuống suối ẢNH: LÊ LÂM

Cầu tạm Mã Đà nằm trên tuyến đường duy nhất kết nối trực tiếp khu vực Đồng Nai và Bình Phước cũ qua đường tỉnh 753 (thuộc xã Tân Lợi) và đường tỉnh 761 (thuộc phường Trị An).

Nơi đây đã có dự án cầu Mã Đà (động thổ tháng 8.2025) với chiều dài 210 m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: H.K

Liên quan đến việc kết nối giữa 2 khu vực trên, ngày 28.4.2026, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (ngày 30.4.2026 Đồng Nai trở thành thành phố - PV) các đại biểu HĐND đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM.

Theo nghị quyết, tuyến đường từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài khoảng 44,5 km. Thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2028, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 28.792 tỉ đồng.