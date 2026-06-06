Đưa khái niệm 'đặc khu kinh tế' vào luật Đô thị đặc biệt

Thông tin trên được Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 09 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới diễn ra sáng 6.6.

Trao đổi thêm về cơ chế để phát huy các tiềm năng sẵn có, ông Quang cho biết Thủ tướng đã có kết luận bổ sung khái niệm đặc khu kinh tế đưa vào dự thảo Luật đô thị đặc biệt, vừa áp dụng cho TP.HCM và cho cả nước.

Bởi lẽ, nếu chờ đợi một luật khác để đưa khái niệm này vào sẽ lâu trong khi yêu cầu phát triển rất mạnh mẽ đặt ra trước mắt, đòi hỏi cần sớm cụ thể hóa khái niệm này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 09 năm 2026 của Bộ Chính trị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Quang cũng nêu điểm đặc biệt của dự án luật Đô thị đặc biệt là không có nghị định, thông tư hướng dẫn đi kèm. Thay vào đó, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ được trao thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng để đưa ra quy định, hướng dẫn.

Cách thiết kế luật theo hướng này giúp TP.HCM đưa ra quy định sát thực tiễn hơn, và trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, sửa đổi thì việc ra quyết định cũng nhanh hơn.

TP.HCM thu ngân sách không chỉ tập trung vào đất đai

Tại hội nghị, ông Quang nêu ra nhiều từ khóa như trọng trách và quyết tâm. Trong đó, TP.HCM nhận lãnh với Trung ương việc không chỉ chăm lo cho người dân TP.HCM mà còn cả nước với tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM". Trung ương trao cho TP.HCM cơ chế vượt trội để thực hiện trọng trách, dẫn dắt.

Lý giải cần có sự quyết tâm, ông Quang cho biết TP.HCM được giao các chỉ tiêu cao chưa từng có, tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, chỉ 1% tăng trưởng của TP.HCM lên đến 30.000 tỉ đồng. Lãnh đạo TP.HCM từng hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cố gắng thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng và không chỉ thu từ đất, vì thu từ đất thì đến thời điểm nào cũng hết.

"Mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng không nhằm xây dựng hình ảnh TP.HCM sang chảnh, xịn sò, giàu có mà là phép thử để chứng minh khả năng của một đầu tàu kinh tế, thực hiện phương châm vì cả nước", ông Quang nói thêm. Mặt khác, trong phần ngân sách thu vượt chỉ tiêu, TP.HCM cũng được thưởng một phần đáng kể để làm những việc mình mong muốn.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ bảo vệ đến cùng những cán bộ làm việc vì lợi ích chung, không tư lợi riêng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đưa ra các từ khóa khác gồm chuẩn xác, sáng tạo, dũng cảm. Lãnh đạo thành phố khẳng định luôn trân trọng sự dũng cảm và bảo vệ đến cùng những cán bộ làm việc vì lợi ích chung, không tư lợi riêng.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng. Ông Quang cũng nêu 5 nguyên tắc điều hành của lãnh đạo thành phố gồm chọn người cho công việc; đánh giá đúng và thực chất cán bộ, không cảm tính; chuẩn bị nhân sự cho tương lai; mạnh dạn xử lý vướng mắc; lãnh đạo thành phố, ủy viên ban thường vụ làm gương.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang lập đề án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Bởi lẽ, doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước kém hơn rất nhiều so với doanh nghiệp tư nhân, dù nắm giữ nguồn lực lớn của thành phố.