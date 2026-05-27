Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Nghị quyết 09 là cơ hội để TP.HCM bứt phá hơn nữa

Sỹ Đông
27/05/2026 10:17 GMT+7

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới là cơ hội lớn để thành phố bứt phá hơn nữa.

Sáng 27.5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM về dự thảo luật Đô thị đặc biệt. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì buổi hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết buổi tham vấn cộng đồng doanh nghiệp nằm trong chuỗi hội thảo tham vấn về dự thảo luật Đô thị đặc biệt được thành phố tổ chức trong tháng 5.2026.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá buổi hội thảo này rất quan trọng vì doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề là những đối tượng quan trọng đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Ông Được cho biết TP.HCM là địa phương có truyền thống đổi mới, đi đầu và năng động, sáng tạo. Chính truyền thống này đã đưa thành phố không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 1991 - 2010. Tuy nhiên, 3 nhiệm kỳ gần đây, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM chậm lại, đạt dưới 10%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội thảo

Qua năm 2025, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết nền kinh tế thành phố có dấu hiệu tích cực, nhích lên 8,03%, quý 1/2026 đạt 8,57%. Kết quả đó có sự quan tâm của Trung ương, các cơ chế đặc thù của Quốc hội gồm Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188. Dù vậy, những cơ chế đặc thù này bị giới hạn trong thời gian nhất định, chưa tạo được niềm tin cho doanh nghiệp.

"Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Đây là cơ hội lớn để thành phố bứt phá hơn nữa, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh và bền vững", ông Được nhìn nhận.

Song song đó, Trung ương cũng cho phép TP.HCM xây dựng luật Đô thị đặc biệt, tạo cơ chế ổn định, bền vững, tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Ông Được cho biết luật Đô thị đặc biệt sẽ kế thừa những cơ chế đặc thù đã được Quốc hội trao cho TP.HCM, kế thừa những chính sách đã phát huy hiệu quả trong luật Thủ đô. Đồng thời, TP.HCM sẽ mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới, vượt giới hạn quy định hiện hành để giúp thành phố phát triển.

Do đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội mạnh dạn đề xuất những chính sách mới, thực sự vượt trội để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện đưa vào dự thảo.

Đưa TP.HCM thành biểu tượng của Việt Nam trong thế kỷ XXI

Ngày 19.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết nêu rõ cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TP.HCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Đây sẽ là nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Theo định hướng đến năm 2030, TP.HCM sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế của cả nước, đồng thời có vị trí nổi trội tại khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tầm nhìn đến năm 2075, nhân dịp 100 năm đất nước thống nhất, TP.HCM được định hướng trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Về các chỉ tiêu cụ thể, giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 14.000 USD; kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,9; cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không ma túy.

Trong giai đoạn 2031 - 2035, TP.HCM tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2035, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt tối thiểu 25.000 USD; kinh tế số chiếm khoảng 60% GRDP; chỉ số HDI duy trì từ 0,9 trở lên.

Giai đoạn 2036 - 2045, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 75.000 USD; hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị; duy trì HDI tối thiểu 0,9 và đạt mức phát thải ròng bằng "0".

Trong giai đoạn 2046 - 2075, TP.HCM duy trì tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD; các chỉ số về công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và HDI đều đạt trên 0,9.

Cơ quan soạn thảo luật Đô thị đặc biệt đề xuất giao gần 300 thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng về cho TP.HCM để tăng tính tự chủ, hạn chế xin - cho.

