Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Luật Đô thị đặc biệt là đòn bẩy cực lớn với TP.HCM

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Văn Được tại hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM", tổ chức giữa tháng 3.2026.

Theo kết luận, hội thảo thống nhất nhận định để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP.HCM không chỉ triển khai các giải pháp kinh tế thuần túy mà cần các giải pháp tổng thể, đồng bộ, mang tính đột phá. Thành phố phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn nhằm khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

TP.HCM có nhiều cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Thành phố có truyền thống tiên phong thí điểm cơ chế, chính sách, tạo nền tảng kinh nghiệm cho các giải pháp đột phá. Đồng thời, TP.HCM đang tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông, đường sắt đô thị, logistics; huy động mạnh nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá luật Đô thị đặc biệt sẽ là đòn bẩy tạo thêm dư địa cho thành phố

Các nghị quyết của Trung ương đã mở rộng không gian chính sách, tháo gỡ vướng mắc thể chế, giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm. Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất chủ trương ban hành cơ chế đặc thù mạnh mẽ hơn dành cho TP.HCM, trong đó cho phép TP.HCM nghiên cứu xây dựng luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua cuối năm 2026.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, đây sẽ là đòn bẩy cực lớn, là cú hích tạo thêm dư địa để TP.HCM phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Các nhóm chính sách lớn trong luật Đô thị đặc biệt

Mới đây, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã báo cáo xây dựng đề cương chi tiết luật Đô thị đặc biệt, tập trung vào 9 nhóm chính sách lớn. Trong đó, đáng chú ý là nhóm quy định về nguyên tắc phân cấp, phân quyền nhằm tạo dư địa chủ động cho chính quyền đô thị; nhóm tổ chức bộ máy hướng tới tinh gọn, hiệu quả; và nhóm quy hoạch, phát triển đô thị gắn với yêu cầu quản trị hiện đại.

Dự kiến luật Đô thị đặc biệt sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2026

Bên cạnh đó, luật cũng đề cập các nhóm chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các mô hình tăng trưởng mới; quản lý các cơ chế đặc thù của đô thị đặc biệt; tăng cường liên kết vùng; cũng như cơ chế khuyến khích cán bộ, kiểm tra, giám sát và tổ chức thi hành.

UBND TP.HCM cũng đã giao Sở Tư pháp làm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để soạn thảo và trình dự án luật Đô thị đặc biệt theo quy định.