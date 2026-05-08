Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

Ngày 8.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục của TP.HCM (viết tắt là tổ công tác), nhằm tăng cường điều phối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng trường học.

Theo quyết định, tổ công tác gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng. Ba tổ phó gồm các Phó chủ tịch UBND TP.HCM: ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Công Vinh và ông Bùi Xuân Cường.

Thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công an TP.HCM, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước khu vực II…

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của tổ công tác, chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và chuẩn bị nội dung làm việc. Tổ công tác họp định kỳ hằng tháng và có thể họp đột xuất để xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu.

Về nhiệm vụ, tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung, chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các nội dung liên quan, định kỳ báo cáo Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy UBND TP.HCM.

Các tổ phó được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Cường trực tiếp theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện; ông Nguyễn Công Vinh phụ trách cân đối nguồn vốn, đảm bảo tài chính cho các dự án; ông Bùi Xuân Cường chủ trì xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai dự án.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi tiến độ, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học; phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, tổ công tác có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp tháo gỡ về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, tổ công tác hoạt động đến hết năm 2030. Việc thành lập tổ công tác được kỳ vọng góp phần tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn trong đầu tư giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng trên địa bàn TP.HCM.