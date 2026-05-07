TP.HCM sẽ thành lập 2 đảng bộ lĩnh vực y tế, giáo dục

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận thống nhất thành lập 2 đảng bộ, gồm Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng.

Trong đó, Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy TP.HCM trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn.

Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

TP.HCM sẽ thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TP.HCM là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

Khi có định hướng sắp xếp mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TP.HCM của cấp có thẩm quyền, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tổ chức đảng theo quy định gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ phối hợp Văn phòng Thành ủy lấy ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đối với dự thảo 2 đề án thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.

Hiện Đảng bộ TP.HCM có 173 đảng bộ trực thuộc, gồm 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở là Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM, Đảng bộ UBND TP.HCM, Đảng bộ Quân sự TP.HCM, Đảng bộ Công an TP.HCM và Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM. Khi thành lập thêm 2 đảng bộ mới, TP.HCM sẽ có 175 đảng bộ trực thuộc.