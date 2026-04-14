Phường đông đảng viên nhất TP.HCM kiến nghị tăng biên chế

Chiều 14.4, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sài Gòn.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

Ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn, cho biết khi mới thành lập, Đảng bộ phường Sài Gòn có hơn 4.000 đảng viên, xếp thứ 6 trong 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu ở TP.HCM.

Mới đây, Đảng bộ phường tiếp nhận thêm hơn 6.000 đảng viên từ Đảng ủy Chính phủ, các doanh nghiệp, nâng tổng số đảng viên lên hơn 11.000 người, nhiều nhất trong các phường, xã.

Ông Lê Tiến Sĩ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Sài Gòn, đề xuất tăng biên chế cho công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hiện toàn phường có 126 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 47 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở, 43 chi bộ trực thuộc với 11.026 đảng viên.

Với số lượng đảng viên lớn, khối lượng công việc của công chức lĩnh vực xây dựng Đảng cũng lớn hơn. Đơn cử như thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, bình quân mỗi ngày công chức xử lý khoảng 10 hồ sơ, mỗi hồ sơ mất ít nhất 20 phút. "Chỉ riêng hồ sơ đảng tịch đã hết thời gian của chuyên viên, vừa xử lý hồ sơ giấy vừa hồ sơ điện tử nên không còn thời gian tham mưu công việc khác", ông Sĩ nhìn nhận.

Về chỉ tiêu kết nạp đảng, dự kiến năm 2026 phường Sài Gòn kết nạp 329 đảng viên mới, tỷ lệ phát triển đảng viên mới khoảng 3 - 4%, tính chung 5 năm khoảng 1.700 đảng viên, tương đương 1 đảng bộ cấp xã. Trung bình mỗi ngày, một phó ban xây dựng Đảng phải xác minh lý lịch 1 hồ sơ.

Với đặc thù trên, ông Sĩ đề xuất tăng thêm biên chế để đảm bảo nhân sự làm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng.

Tương tự, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn cũng đề xuất duy trì số lượng người hoạt động không chuyên trách.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Sài Gòn, trước khi sáp nhập, toàn phường có 40 người hoạt động không chuyên trách, đến nay còn 33 trường hợp. Trong đó, 15 người ở UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường có 10 người, các cơ quan tham mưu Đảng ủy phường có 8 người.

Các trường hợp này đều có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, là nguồn nhân sự chủ yếu cùng với công chức để hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của đơn vị.

Sẽ tham mưu TP.HCM gỡ vướng biên chế

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết phường Sài Gòn có đặc thù riêng, số lượng tổ chức đảng lớn, số lượng đảng viên nhiều nhất thành phố. Đây cũng là địa bàn có khối lượng công việc lớn, nhất là phối hợp sở ngành đảm bảo an ninh trật tự khu vực trung tâm.

Bên cạnh các khó khăn, bà Tuyết đánh giá phường cũng có thuận lợi là số lượng biên chế tạm giao cao hơn một số phường khác, đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, quen việc, đáp ứng yêu cầu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu kết luận buổi làm việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi với địa phương, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết qua khảo sát, nhiều địa bàn cần lực lượng người hoạt động không chuyên trách, nhưng cũng cần làm rõ mức độ cần thiết, số lượng bao nhiêu người, khả năng đáp ứng được yêu cầu.

Về đề xuất tăng thêm 5 - 7 biên chế của phường Sài Gòn, bà Tuyết nhìn nhận việc tăng biên chế là đúng, bởi lẽ mỗi ban chuyên trách của đảng ủy phường có 5 công chức, áp dụng cho đảng bộ phường tối đa 5.000 đảng viên. Phường Sài Gòn có hơn 11.000 đảng viên nên cần có thêm công chức để giải quyết những công việc chưa thể ứng dụng công nghệ, cần con người để xử lý.

"Sau khi khảo sát, các đoàn sẽ tham mưu sớm cho Ban Thường vụ Thành ủy một số chủ trương liên quan đến công tác xây dựng Đảng, biên chế, người hoạt động không chuyên trách. Hy vọng khi có nghị quyết đặc thù mới thì sẽ có thêm điều kiện trong triển khai nhiệm vụ, nhất là về con người", bà Tuyết cho biết.

Trước mắt, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Sài Gòn nghiên cứu quy định, ký hợp đồng làm việc công chức để đáp ứng nhu cầu công việc. Song song đó, phường cũng cần tính toán tinh gọn bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức để một người làm được nhiều việc.