Thành ủy TP.HCM yêu cầu cắt giảm 30 - 50% chi phí in ấn, giấy tờ

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thực chất, hiệu quả, với phương châm "hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Trọng tâm là chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm cụ thể, gắn với trách nhiệm rõ ràng của người đứng đầu.

Thành ủy yêu cầu cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm".

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đáng chú ý, kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và số hóa sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Song song đó, Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm số phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Các nền tảng, dịch vụ công phải bảo đảm tính thực chất, việc chuyển đổi số phải gắn chặt với cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động công vụ, giải quyết hồ sơ của người dân ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một mục tiêu cụ thể được đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2026 giảm từ 30 - 50% chi phí văn phòng phẩm, in ấn, lưu trữ vật lý. Đồng thời, TP.HCM sẽ lấy kết quả cắt giảm chi phí hành chính, mức độ khai thác dữ liệu số và hiệu quả sử dụng nền tảng số làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Thành ủy lưu ý cần tập trung chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu 100% tài liệu không mật, từng bước mở rộng đối với tài liệu mật, tối mật được quản lý trên môi trường số.

Các cơ quan, đơn vị tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị đầu cuối, hạ tầng trực tuyến đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin, từng bước chuyển toàn bộ quy trình nghiệp vụ lên môi trường số.

Chi ngân sách 4 - 5% cho khoa học, công nghệ

Đối với Đảng ủy UBND TP.HCM, Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với các chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đóng góp khoảng 15% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trên 60%; ưu tiên tăng tỷ lệ chi ngân sách tối thiểu 4 - 5% cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một trong những trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành đô thị. Thành phố định hướng ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu lớn, các nền tảng số để giải quyết các vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, tiến tới xây dựng đô thị thông minh.

TP.HCM sẽ thiết lập vùng không gian thử nghiệm cho phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trong hoạt động logistics và giám sát đô thị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng theo chỉ thị, đề án phát triển đô thị khoa học, công nghệ - bắc TP.HCM với quy mô 1.000 ha phải đẩy nhanh tiến độ. Song song đó, TP.HCM cũng nghiên cứu chính sách, tạo cơ chế thông thoáng thu hút nguồn vốn FDI xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu, phát triển hạ tầng số, hạ tầng tính toán hiệu năng cao.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ tiên phong ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp, thiết lập vùng không gian thử nghiệm cho phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trong hoạt động logistics và giám sát đô thị.

Một điểm đáng chú ý khác là TP.HCM sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó có cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát đối với các mô hình, sản phẩm công nghệ mới.

Theo định hướng của Thành ủy, việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là động lực tăng trưởng mới của TP.HCM trong giai đoạn tới.