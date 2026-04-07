Thời sự

TP.HCM chuyển đổi 2 trụ sở quận 12 và Tân Phú cũ làm trường học

Sỹ Đông
07/04/2026 18:26 GMT+7

Hai khu đất công tại phường Tân Phú, phường Thới An (vốn là trụ sở của quận 12 và quận Tân Phú cũ) sẽ chuyển đổi làm trường học, tháo gỡ áp lực trường lớp năm học tới.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp. Đáng chú ý, 2 trụ sở tại phường Thới An và phường Tân Phú được yêu cầu chuyển đổi sang mục đích giáo dục.

Việc chuyển đổi trụ sở làm trường học với 2 khu đất công này được xem là giải pháp cấp bách nhằm bổ sung quỹ đất trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu phòng học nghiêm trọng.

Cụ thể, 2 khu đất tại địa chỉ 70A Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú) và cơ sở nhà, đất số 1 Lê Thị Riêng (phường Thới An), UBND TP.HCM giao Sở Tài chính sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý, khẩn trương tham mưu phương án điều chuyển để triển khai dự án trường học trong thời gian sớm nhất.

Đây vốn là một phần trụ sở của UBND quận Tân Phú và UBND quận 12 cũ. Sau khi bỏ cấp huyện, 2 khu đất này chuyển về cho UBND phường Tân Phú và UBND phường Thới An quản lý.

TP.HCM chuyển đổi 2 trụ sở quận 12 và Tân Phú cũ làm trường học- Ảnh 1.

Trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 cũ sẽ được cải tạo thành trường học

ẢNH: UBND QUẬN 12

Bên cạnh việc xử lý cụ thể từng khu đất theo hướng chuyển đổi trụ sở làm trường học, TP.HCM cũng yêu cầu các sở ngành và chính quyền phường, xã rà soát tổng thể quỹ đất công để ưu tiên bố trí xây dựng trường lớp.

Theo chỉ đạo, các địa phương phải đánh giá sát nhu cầu thực tế, chủ động đề xuất dự án đầu tư phù hợp với quy mô dân số, đồng thời khuyến khích sử dụng quỹ đất công hiện có thay vì chờ tạo lập quỹ đất mới.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch liên quan đến đất giáo dục, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục để kịp thời phê duyệt. Đây được xem là khâu then chốt nhằm tháo gỡ vướng mắc kéo dài trong nhiều dự án trường học.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan rà soát pháp lý các khu đất đã giao cho dự án giáo dục nhưng chậm triển khai, đề xuất chế tài cụ thể nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất.

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các chủ đầu tư thuộc danh mục 991 phòng học hoàn thành trong năm 2026 để thúc đẩy tiến độ đúng hạn hoặc trước hạn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM được giao đảm bảo tiến độ 4 dự án đang triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm học 2026 - 2027. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính bố trí vốn cho 8 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công trong tháng 6.2026.

TP.HCM: Đề xuất lấy trụ sở quận 12 rộng 3,2 ha làm trường học liên cấp

Trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 cũ rộng hơn 3,2 ha được Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đề xuất sớm bàn giao để làm trường liên cấp cho phường Thới An.

