Thành ủy TP.HCM cho ý kiến việc thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình

Chiều 28.5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát đi thông cáo báo chí về kết quả hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng cùng ngày.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với 3 tờ trình về dự thảo luật Đô thị đặc biệt; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới; dự thảo đề án, quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, cho biết việc xây dựng dự án luật Đô thị đặc biệt là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị sáng 28.5 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Quang yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, ông Quang đánh giá chương trình hành động xác định rất rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, có thời gian hoàn thành, có phân công phân nhiệm, đặc biệt là có cơ chế kiểm soát cụ thể, bảo đảm chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Đi cùng với đó là theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển…

Về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.