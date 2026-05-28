TP.HCM giảm hàng trăm đầu mối, trao thêm quyền cho phường, xã

Sáng 28.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.

Báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện, Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết sau hợp nhất, TP.HCM có dân số hơn 14 triệu người, rộng hơn 6.772 km2, 173 tổ chức đảng trực thuộc.

Qua 1 năm thực hiện, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

Thành ủy TP.HCM giảm 10/15 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc, giảm 4/9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tổ chức lại từ 55 đơn vị còn 6 đơn vị trực thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; triển khai xây dựng đề án thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng và Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM…

Về khối chính quyền, TP.HCM giảm 2/6 cơ quan hành chính khác và giảm 27/43 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM; sắp xếp từ 26 đơn vị sự nghiệp do thành phố quản lý còn 19 đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành, thành phố sắp xếp từ 160 đơn vị còn 74, lĩnh vực giáo dục sắp xếp từ 251 đơn vị còn 236, lĩnh vực y tế sắp xếp từ 117 đơn vị còn 92, ban quản lý dự án chỉ còn 3 ban chuyên ngành.

"Thực tiễn triển khai cho thấy phương thức điều hành của TP.HCM ngày càng thể hiện rõ tính "hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - sát dân"; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động", bà Tuyết nhận định.

Kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước, xây dựng đảng đạt và vượt; bộ mặt đô thị thành phố, hạ tầng đô thị đổi thay nhanh chóng; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Tiếp tục sắp xếp lại cán bộ, trụ sở dôi dư

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như đội ngũ cán bộ vừa thừa vừa thiếu, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện, áp lực quá tải tại các địa bàn đông dân cư.

Khối lượng công việc tăng nhanh nhưng biên chế vẫn theo khung quy định, chưa phù hợp với quy mô dân số, diện tích, tính chất địa bàn; số lượng tổ chức đảng, đảng viên giữa các phường, xã có sự chênh lệch lớn gây áp lực lớn, quá tải trong thực hiện nhiệm vụ.

Một số quy định về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư công, quản lý tài sản công cùng các nghị định hướng dẫn cần phải rà soát, kiến nghị để điều chỉnh phù hợp thực tế. Nhiều trụ sở chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích, phải bố trí phân tán nhiều địa điểm, ảnh hưởng đến công tác phối hợp, quản lý và giao dịch của người dân…

Nêu nhiệm vụ sắp tới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09 ngày 19.5.2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đồng bộ, khung pháp lý phù hợp, thông thoáng và ổn định, trở thành "đột phá của đột phá", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, TP.HCM tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; hoàn thành phương án sắp xếp lại trụ sở dôi dư, tài sản công, trung tâm hành chính công. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng trường học nhằm đảm bảo nhu cầu dạy và học.

Về nhân sự, TP.HCM tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó ưu tiên bổ sung nhân sự chuyên môn sâu cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, đất đai, xây dựng, y tế, nông nghiệp, môi trường.

Thành phố cũng sẽ có kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có tài năng trong hoạt động công vụ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và đảm bảo không để tiếp tục tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ, cán bộ yếu về chuyên môn nghiệp vụ…