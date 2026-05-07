Nhà đất, trụ sở dôi dư ở TP.HCM được xử lý ra sao?

Hàng trăm nhà đất, trụ sở dôi dư ở TP.HCM đã được tiếp nhận

Chiều 7.5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Tài chính TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về hướng xử lý các nhà đất, trụ sở dôi dư ở TP.HCM sau sáp nhập.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết với các nhà đất không còn nhu cầu sử dụng và đang để trống, TP.HCM đã tiến hành thu hồi và giao cho các đơn vị chuyên trách quản lý.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng được giao tiếp nhận 151 cơ sở nhà, đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các quyết định của UBND TP.HCM, các bộ ngành và đơn vị Trung ương cũng đã chuyển giao các nhà đất dôi dư trên địa bàn TP.HCM về UBND TP.HCM quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 60 địa chỉ nhà đất.

Hiện Bộ Tài chính đang tham mưu Chính phủ xây dựng nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất, trụ sở dôi dư ở TP.HCM phát sinh từ việc sắp xếp bộ máy hành chính.

Sau khi nghị quyết được ban hành, Sở Tài chính TP.HCM sẽ tham mưu UBND TP.HCM triển khai đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, đặc biệt là các đơn vị quản lý, kinh doanh nhà để nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác.

Trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 cũ sẽ được cải tạo thành trường học ẢNH: UBND QUẬN 12 CŨ

Nhiều trụ sở "hồi sinh" thành trường học, bệnh viện

Trước ngày 1.7.2025, Sở Tài chính TP.HCM cùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã chủ động tham mưu UBND các địa phương xây dựng phương án sắp xếp, bố trí và xử lý trụ sở làm việc.

Nguyên tắc xuyên suốt là tận dụng tối đa trụ sở hiện có, đồng thời đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ công thuận tiện nhất.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, công tác rà soát nhà, đất tiếp tục được triển khai như một nhiệm vụ thường xuyên. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại toàn bộ cơ sở nhà, đất đang sử dụng, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ được ưu tiên chuyển đổi công năng để phục vụ cộng đồng.

Nhiều trụ sở dôi dư ở TP.HCM đã và đang được chuyển thành trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa. Ví dụ, trụ sở UBND quận 12, quận Tân Phú cũ… chuyển đổi công năng thành trường học.

Trường hợp không thể phục vụ cho các mục đích nêu trên thì giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà để khai thác theo quy định pháp luật tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, đến nay việc rà soát tổng thể số lượng nhà, đất và xây dựng phương án sử dụng cho từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các thông tin này sẽ được công bố công khai.

5 nguyên tắc xử lý đất công dôi dư

Để đảm bảo việc xử lý nhà, đất công sau sáp nhập đạt hiệu quả cao, tránh thất thoát, lãng phí, TP.HCM sẽ thực hiện theo đúng quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ.

1. Ưu tiên bố trí trụ sở làm việc cho bộ máy theo mô hình mới; phần diện tích dư thừa sẽ được điều chuyển hợp lý giữa các đơn vị.

2. Sau khi đảm bảo trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ưu tiên chuyển đổi công năng bố trí cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác.

3. Số nhà, đất còn dôi dư (nếu có) sẽ giao tổ chức quản lý, kinh doanh nhà; tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

4. Trường hợp một trụ sở bố trí cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng thì Chủ tịch UBND TP.HCM căn cứ tình hình thực tế, kết cấu căn nhà để quyết định giao cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý chung; hoặc giao từng phần diện tích nhà, công trình, tài sản gắn liền với đất từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng phù hợp với hoạt động.

5. Trường hợp 1 cơ sở nhà, đất mà nhiều đơn vị có nhu cầu sử dụng, bố trí theo thứ tự ưu tiên: