Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM được tăng 29.000 công chức, viên chức

Thông tin trên được ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi tại hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, diễn ra sáng 28.5.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều phường, xã phản ánh khi vận hành mô hình mới, biên chế ít trong khi khối lượng công việc tăng nhanh, nhất là các địa bàn đông dân. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, cho biết khối lượng công việc tăng đột biến do cấp phòng đảm nhận công việc của nhiều sở, ngành của thành phố.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, TP.HCM nêu áp lực của địa phương vì biên chế phân bổ chưa tương xứng khối lượng công việc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Biên chế giao quá ít so với số đầu việc gây quá tải tại các phòng chuyên môn, đặc biệt ở Ban Xây dựng Đảng, Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội. "Xã thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số", ông Tuấn nói.

Bí thư xã Bà Điểm kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh các quy định về khung biên chế của khối Đảng - đoàn thể xã cao hơn khung biên chế để phù hợp với quy mô dân số, số lượng đảng viên, khối lượng công việc và tính chất nhiệm vụ của xã, phường, đặc khu cụ thể.

TP.HCM ưu tiên thi tuyển, sát hạch công chức

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ với bộ máy cấp phường, xã về sự bất hợp lý giữa khối lượng công việc và biên chế. Chưa kể, dù phân cấp cả ngàn nhiệm vụ nhưng việc hướng dẫn chưa kịp thời, đánh giá cán bộ chưa thực chất, vẫn còn theo cảm tính, hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng...

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Quang nhấn mạnh phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, không phải siết chặt mà tìm hiểu người dân, doanh nghiệp cần gì để hỗ trợ. "Phải chuyển từ tư duy xin - cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có kiểm soát quyền lực", ông Quang nói thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ được tăng tối đa 20% tổng biên chế ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, TP.HCM sẽ được tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế, tương đương 4.000 công chức và 25.000 viên chức.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng cho phép tuyển dụng 995 người hoạt động không chuyên trách làm công chức, viên chức và 408 người được ký hợp đồng với nhân sự có trình độ về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý phải hết sức cẩn trọng việc tuyển dụng, tuyển chọn người làm được việc, người giỏi, cố gắng tránh gửi gắm, vì nếu không làm tốt thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm cho kết quả của đơn vị mình quản lý.

Ông Quang khẳng định khuyến khích việc thi tuyển, sát hạch, để dành chỗ cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và những người có năng lực, kinh nghiệm. Với biên chế tăng thêm, TP.HCM không cào bằng và phân bổ đều cho các địa bàn, có phường xã sẽ giữ nguyên, thậm chí cắt giảm nếu ít công việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị cấp sở và phường, xã phải tăng cường phối hợp, việc chưa rõ thì hướng dẫn, trao đổi, cấp sở phải xuống cơ sở lắng nghe để giải quyết chứ không "ngồi ở trên rồi phán". Sắp tới, TP.HCM sẽ tính toán chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm hài hòa giữa cấp thành phố và xã, phường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ làm Trưởng ban Nghiên cứu phát triển

Về tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sẽ thành lập 2 đảng bộ khối đại học, cao đẳng và khối y tế để "chia lửa" cho Đảng bộ UBND TP.HCM. Trên địa bàn TP.HCM hiện có 74 trường đại học, cao đẳng và khoảng 100 cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP.HCM cũng dự kiến thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. Việc này đã được TP.HCM nghiên cứu từ lâu và xin ý kiến Trung ương. Mới đây, Bộ Chính trị đã cho chủ trương thành lập cơ quan này tại 4 đảng bộ của Trung ương và các đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự trong thời gian tới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dự kiến, Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ làm Trưởng ban Nghiên cứu phát triển, cơ quan này không phát sinh biên chế, nhân sự thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

"Với quy mô, tầm vóc phát triển và nhiệm vụ đặt ra cho TP.HCM mới cần có bộ phận nghiên cứu chuẩn mực về tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù", ông Quang nói thêm, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ thành lập trước ngày 1.7.

Ngoài ra, thời gian tới, Thành ủy TP.HCM sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo thành phố và sở ngành để điều chỉnh, thay đổi.