Người lính 'gác súng cầm bay': Dựng những mái trường giữa đại ngàn Đà Nẵng

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã được huy động, tỏa về 6 xã biên giới A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê và La Êê để xây dựng 6 trường nội trú. Mỗi công trình là một lời hứa, một niềm tin gửi gắm cho tương lai nơi biên cương.

Khi người lính cầm… bay

Hơn 5 giờ sáng ở xã vùng cao Đắc Pring (thành phố Đà Nẵng), màn sương dày đặc vẫn phủ kín những sườn núi. Tiếng kẻng vang lên giữa vùng rừng núi tĩnh mịch, nhưng hôm nay những bước chân của chiến sĩ không hướng ra thao trường mà đổ về công trường.

Những người lính trẻ bắt đầu ngày mới bằng việc trộn vữa, khiêng cát, xếp gạch. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng xẻng, tiếng búa tạo nên một nhịp điệu rất khác của đời lính.

Những chiến sĩ cẩn thận buộc từng khung sắt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại công trường trường nội trú xã Đắc Pring, binh nhất Trần Phúc Lộc (Đồn biên phòng Đắc Pring) cho biết lúc mới nhận nhiệm vụ, anh em cũng bỡ ngỡ lắm vì đa số chưa quen công việc xây dựng. Nhưng nhìn cảnh các em nhỏ phải học trong những phòng tạm bợ, gió lùa tứ phía, tất cả đều bảo nhau phải "học nghề" thật nhanh. Giờ thì ai cũng thành thợ chính cả rồi.

Đôi tay từng siết chặt báng súng giờ đã chai sạn vì vữa xi măng, những vết xước, vết phồng rộp trở thành hình ảnh quen thuộc của người lính ở công trường.

Cách đó không xa, binh nhất Đặng Công Anh Tài đang cẩn thận buộc từng khung sắt. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet. Binh nhất Tài kể, cái khó nhất không nằm ở kỹ thuật, mà là hành trình đưa vật liệu đến công trường.

Bất chấp nắng nóng, các chiến sĩ vẫn cần mẫn làm việc để sớm đưa công trình vào hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Có thời điểm mưa lớn, xe chở vật liệu mắc kẹt do lún sâu trong bùn đất, anh em phải dùng sức người cõng từng viên gạch, bao xi măng qua suối, vượt dốc.

"Mỗi viên gạch đưa lên đây là một giọt mồ hôi, nhưng nghĩ đến ngày khai giảng các em có chỗ ở sạch sẽ, chúng tôi thấy nhẹ tênh", binh nhất Tài nói.

Đúng là ở nơi mà một viên gạch phải đổi bằng mồ hôi và sức lực, mỗi bức tường dựng lên không chỉ là vật chất mà còn kết tinh của ý chí. Không có cần cẩu hiện đại, không có dây chuyền cơ giới hóa, những công trình nơi biên giới được dựng lên chủ yếu bằng sức người.

Những người lính biên phòng "hóa thân" thành những thợ xây để viết tiếp những ước mơ trên dãy Trường Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dưới cái nắng gắt của mùa hè, nhiệt độ có lúc vượt quá 40 độ C, mặt đất bỏng rát. Nhưng chỉ vài giờ sau, những cơn mưa rừng bất chợt ập xuống, biến công trường thành bãi lầy trơn trượt. Đó là thử thách kép mà những "người thợ áo lính" phải đối mặt mỗi ngày.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phi, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Đắc Pring, người trực tiếp chỉ huy tại công trường, cho biết lực lượng được chia thành nhiều tổ, nhóm nhỏ, đảm nhiệm từng phần việc cụ thể.

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ biên phòng thành phố Đà Nẵng đã được huy động, tỏa về 6 xã biên giới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Áp lực lớn nhất là tiến độ và chất lượng. Dù là lính làm nhưng tiêu chuẩn phải như thợ chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi quán triệt anh em rằng mỗi công trình phải là một pháo đài vững chắc, đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt vùng cao", thiếu tá Nguyễn Thanh Phi quả quyết.

Không chỉ giám sát thi công, thiếu tá Phi còn trực tiếp cùng anh em khiêng vật liệu, chỉnh từng viên gạch. Trong suy nghĩ của anh, đó không chỉ là nhiệm vụ mà là trách nhiệm sâu sắc với vùng đất biên cương.

Mệnh lệnh từ trái tim

Tại mỗi điểm trường, từ nền đất ban đầu, những trụ bê tông đang vươn cao, hình hài của một ngôi trường kiên cố đang dần hiện lên.

Sau này, khi những ngôi trường hoàn thành, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có thể ăn ở, học tập ổn định thay vì phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày. Những căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, đủ giường, đủ ánh sáng – một điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại là mơ ước lâu nay của nhiều gia đình nơi đây.

Những ngôi trường nội trú ở vùng cao Đà Nẵng đang dần hoàn thiện với sự chung tay của những người lính biên phòng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Có những em phải nghỉ học vì đường xa, mưa lũ nguy hiểm. Khi có trường nội trú, các em sẽ có cơ hội học hành đầy đủ hơn. Đây là thay đổi rất lớn!", một giáo viên chia sẻ.

Không chỉ là công trình xây dựng, đó là những "hạt giống" được gieo xuống vùng đất còn nhiều khó khăn. Những lớp học mới sẽ mở ra cánh cửa tri thức, giúp các em nhỏ bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói.

Việc huy động lực lượng lớn quân số rời đơn vị lên rừng xây trường không phải là chuyện đơn giản trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là "mệnh lệnh từ trái tim".

Một lính trẻ tham gia xây trường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết để đẩy nhanh tiến độ các trường học ở vùng biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã thành lập 6 tổ công tác bố trí lực lượng bám trụ tại các công trường.

"Việc huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 6 ngôi trường lần này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ cơ sở vật chất. Đây là tình cảm, là trách nhiệm của người lính biên phòng Đà Nẵng đối với đồng bào miền núi", đại tá Mẫn nói.

Hình hài những ngôi trường đang dần hình thành ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh rằng, việc đầu tư cho giáo dục vùng biên chính là cách bền vững nhất để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

"Các cháu được học tập trong môi trường tốt, trình độ dân trí được nâng cao... chính là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận lòng dân. Có thể khẳng định mỗi viên gạch không chỉ dựng nên một bức tường, mà còn góp phần xây dựng 'pháo đài lòng dân' nơi biên giới", đại tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh.