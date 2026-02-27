Phó thủ tướng dự khai giảng đào tạo nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng ảnh: vgu

Sáng 27.2, tại Trường ĐH Việt Đức, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo thiết kế sản phẩm tài chính và thu hút vốn đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế (IFCR03).

Yếu tố con người giữ vai trò quyết định

Tham dự khóa đào tạo có 35 học viên cấp quản lý từ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Khóa đào tạo tập trung vào thiết kế sản phẩm tài chính đặc thù và chiến lược thu hút vốn đầu tư – yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trên thị trường toàn cầu. IFCR03 là khóa học thứ ba trong chuỗi chương trình đào tạo nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế do Trường ĐH Việt Đức triển khai, nhằm cung cấp nền tảng về mô hình thể chế, vận hành trung tâm tài chính, thị trường tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xây dựng và vận hành thành công Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là một cấu phần chiến lược của tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Một Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại sẽ giúp chúng ta nâng cấp thị trường vốn, kết nối trực tiếp với dòng vốn toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số và hỗ trợ các dự án hạ tầng, công nghệ, năng lượng sạch – những lĩnh vực then chốt cho phát triển dài hạn.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc Trường ĐH Việt Đức chủ động triển khai chương trình đào tạo nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế ảnh: vgu

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam phải được thực hiện trên nền tảng 5 yếu tố cốt lõi, gồm: năng lực kết nối toàn cầu; hạ tầng pháp lý ổn định, minh bạch; nguồn nhân lực chất lượng cao; năng lực điều hành và quản trị; hệ sinh thái hỗ trợ phát triển.

"Năm yếu tố này tạo thành một chỉnh thể thống nhất, bảo đảm cho sự vận hành an toàn và hiệu quả của Trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Không có đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu thị trường tài chính quốc tế, không có chuyên gia có năng lực thiết kế sản phẩm, vận hành hạ tầng giao dịch và giám sát rủi ro thì mọi cơ chế, chính sách dù tiên tiến đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Vì vậy, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc Trường ĐH Việt Đức chủ động triển khai chương trình đào tạo nhà quản lý Trung tâm tài chính quốc tế, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của châu Âu. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chủ động, trách nhiệm và đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khóa học IFCR03 do ông Hubertus Vaeth, Tổng giám đốc sáng lập Frankfurt Main Finance và Phó chủ tịch sáng lập Liên minh các Trung tâm tài chính quốc tế toàn cầu, trực tiếp giảng dạy. Ông Hubertus Vaeth có bằng thạc sĩ kinh tế của ĐH Johannes Gutenberg Mainz (Đức). Trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Frankfurt Main Finance từ năm 2008, ông có gần 12 năm làm việc tại Deutsche Bank ở nhiều vị trí quan trọng, làm việc tại nhiều trung tâm tài chính lớn như Frankfurt, Hamburg và Singapore, trực tiếp tham gia phân tích rủi ro quốc gia, chiến lược kinh tế vĩ mô, cũng như định vị và phát triển các mảng kinh doanh tài chính quốc tế.

Đề nghị 3 định hướng chiến lược với Trường ĐH Việt Đức

Dịp này, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị 3 định hướng chiến lược đối với vai trò của Trường ĐH Việt Đức trong giai đoạn tới.

Một là, mô hình hợp tác giáo dục ĐH đặc biệt trong tiếp cận giáo dục quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận các chuẩn mực đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học tiên tiến của châu Âu ngay tại Việt Nam. Trong giai đoạn mới, vai trò của trường cần tiếp tục được phát huy như một trung tâm kết nối học thuật, công nghệ và chính sách giữa Việt Nam và châu Âu, góp phần thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu chất lượng xuất sắc phục vụ nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Hai là, các khóa đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế là minh chứng cho sự chủ động của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực về sản phẩm tài chính, thu hút đầu tư, nền tảng giao dịch, cấu trúc thị trường và hạ tầng công nghệ. Đồng thời, trường cần tiếp tục nâng tầm các chương trình STEM về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, năng lượng và bán dẫn, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính quốc tế và STEM chất lượng Đức tại Việt Nam.

35 nhà quản lý từ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại tham gia khóa đào tạo ảnh: vgu

Ba là, trường cần tiếp tục tiên phong trong mô hình kết nối chặt chẽ giữa ĐH - doanh nghiệp - Chính phủ, qua đó chuẩn bị cho sinh viên và học viên năng lực vượt trội, đủ sức thích ứng và thành công trong một môi trường toàn cầu nhiều biến động. Việc gắn đào với nhu cầu thực tiễn của thị trường, với yêu cầu hoạch định và thực thi chính sách, đồng thời duy trì chuẩn mực học thuật quốc tế mẫu mực tại Việt Nam sẽ giúp trường không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn trở thành cầu nối hợp tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Trường ĐH Việt Đức trở thành kênh tham vấn chính sách quan trọng của Chính phủ và 2 thành phố (TP.HCM, Đà Nẵng) về thể chế, cơ chế chính sách và chiến lược phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế.