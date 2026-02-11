Việc ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) là sự kiện đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Việc ra mắt VIFC-HCMC không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà là một cột mốc thể chế quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong việc hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo sáng 11.2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, cùng đông đảo chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố xác định rõ rằng, để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng. TP hướng đến xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, hội nhập sâu rộng, phục vụ trực tiếp cho cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu là xây dựng VIFC-HCMC trở thành Trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực, kỳ vọng là điểm trung chuyển dòng vốn, dịch vụ tài chính trong khu vực thông qua hình thành các thị trường, sản phẩm dịch vụ chuyên sâu, hướng đến là cực tăng trưởng kiểu mới tại khu vực, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung.

Chính thức ra mắt Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá. Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế "người tiếp nhận vốn" sang "người tham gia kiến tạo thị trường". Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta phải cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại. Việt Nam chưa có kinh nghiệm thì dựa vào doanh nghiệp nước ngoài. Để Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam thành công, phải có 3 yếu tố. Đó là thể chế và cơ chế vượt trội. Thể chế phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt; tạo niềm tin cho nhà đầu tư vì không tin thì không làm được. Thứ hai cần có mô hình độc đáo, khác biệt và cuối cùng là điều hành trung tâm phải thông mình, linh hoạt và hiệu quả. Ngay lúc đó, một số cơ quan đã ra mắt như Trung tâm điều hành, tòa án chuyên biệt, cơ quan trọng tài quốc tế… là những nền tảng cơ bản, theo đúng chuẩn mực quốc tế mà có tính cao hợn, vượt trội hơn. Nhiệm vụ xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế khó khăn, đầy thách thức, đòi hỏi tinh thần nỗ lực rất cao, kiên trì bền bỉ, không do dự trì hoãn hay nửa với, không đánh trống bỏ dùi… đòi hỏi sự trách nhiệm và hành động chung của toàn hệ thống chính trị và các đơn vị liên quan. Đảm bảo mục tiêu và đích đến cuối cùng là sự thành công của Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các việc cần làm ngay đối với lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo hai thành phố gồm TP.HCM và Đà Nẵng.



