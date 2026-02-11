TP.HCM: Bổ nhiệm thêm 2 hiệu trưởng, hiệu phó trường phổ thông

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó sáng nay ẢNH: C.T.V

Ngày 11.2, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.



Theo đó, Sở GD-ĐT trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (P.Tân Bình), nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (P.Tân Sơn Nhì).

Bà Thái Thị Lan Anh, giáo viên Trường THPT Trường Chinh (P. Đông Hưng Thuận), nhận chức vụ Hiệu phó Trường THPT Lê Trọng Tấn (P.Tân Sơn Nhì).

Trước đó ngày 5.2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thuyên chuyển cán bộ quản lý của các trường THPT sau:

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (P.Tân Sơn Nhì) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn).

Ông Ngô Hùng Cường, Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên (P.An Đông) nhận chức vụ hiệu trưởng trường này.

Ông Nguyễn Trí Thành, Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực 2)

Bà Lê Phương Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình (P.Tân Hòa) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, giáo viên Trường THPT Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Phước) nhận chức vụ hiệu phó trường này.

Ông Huỳnh Văn Thành, giáo viên Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ), nhận chức vụ hiệu phó trường này...

Ngoài ra, trong dịp này Sở GD-ĐT TP.HCM còn trao quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển cho cán bộ quản lý các trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3.





