Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng nhiều trường THPT

Bích Thanh
Bích Thanh
05/02/2026 09:40 GMT+7

Ngày 5.2, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông.

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng nhiều trường THPT- Ảnh 1.

Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn, TP.HCM) đã có hiệu trưởng mới sau khi hiệu trưởng cũ nghỉ hưu cách đây khoảng một tháng

ẢNH: T.N

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thuyên chuyển cán bộ quản lý của các trường THPT sau:

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thuyên chuyển cán bộ quản lý của các trường THPT sau:

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (P.Tân Sơn Nhì) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Lớn).

Ông Ngô Hùng Cường, Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên (P.An Đông) nhận chức vụ hiệu trưởng trường này. 

Ông Nguyễn Trí Thành, Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực 2)

Bà Lê Phương Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình (P.Tân Hòa) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, giáo viên Trường THPT Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Phước) nhận chức vụ hiệu phó trường này.

Ông Huỳnh Văn Thành, giáo viên Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ) nhận chức vụ hiệu phó trường này...

Ngoài ra, trong dịp này Sở GD-ĐT TP.HCM còn trao quyết  định bổ nhiệm, thuyên chuyển cho cán bộ quản lý các trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3 khác.

Sở GD-ĐT TP.HCM bổ nhiệm hiệu trưởng nhiều trường THPT- Ảnh 2.




