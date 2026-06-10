Đà Nẵng yêu cầu xã, phường thoát khỏi 'chuyển động chậm'

Ngày 10.6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và ủy quyền trong quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết sau 1 năm triển khai công tác phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hầu hết cơ quan, đơn vị và địa phương đều đánh giá việc thực hiện mang lại nhiều kết quả tích cực.

Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng ẢNH: BẢO LÂM

Theo đó, thành phố đã ban hành 1 nghị quyết và 21 quyết định để phân cấp 238 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành trong giải quyết công việc.

Tính đến ngày 31.5, có 27/93 xã, phường báo cáo về việc thực hiện ủy quyền tại chính quyền cấp xã. Nội dung ủy quyền chủ yếu tập trung cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã và ủy quyền cho công chức thực hiện nhiệm vụ chứng thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng việc phân cấp, ủy quyền vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, nhiều đại biểu kiến nghị xem xét nâng định mức ủy quyền quyết định đầu tư cho cấp xã, phường. Hiện thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 20 tỉ đồng được giao cho cấp xã, phường nhưng được cho là chưa tương xứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Không phân cấp "dàn đều"

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai chủ trương phân cấp, phân quyền.

Theo ông Hùng, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành, các địa phương đã từng bước chuyển từ tư duy "chờ hướng dẫn" sang chủ động giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Tuy vậy, lãnh đạo thành phố cho rằng một số nơi vẫn còn biểu hiện "chuyển động chậm", chưa phát huy hết tinh thần chủ động và trách nhiệm được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tổng kết hội nghị ẢNH: T.H

"Chúng ta phải lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Đó là mục tiêu xuyên suốt của quá trình phân cấp, phân quyền", ông Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố ghi nhận đầy đủ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nguồn lực, nhân sự và cơ chế thực hiện. Tuy nhiên, các địa phương phải chủ động tổng hợp, đề xuất bằng văn bản để thành phố có cơ sở xem xét, xử lý kịp thời, sát với thực tiễn.

Về định hướng thời gian tới, ông Hùng khẳng định thành phố sẽ không thực hiện phân cấp theo hướng "dàn đều" hay bình quân giữa các địa phương. Việc giao quyền và phân bổ nguồn lực sẽ căn cứ vào năng lực quản lý, điều kiện thực tế, khả năng tiếp nhận và tổ chức thực hiện của từng đơn vị.

"Địa phương nào đủ điều kiện, đủ năng lực thì thành phố sẽ mạnh dạn phân cấp. Phân cấp phải đi đôi với năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình", ông Hùng nói.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các xã, phường phát huy tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại cấp trên; kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để xử lý ngay từ cơ sở, không để kéo dài thành điểm nóng.

Bên cạnh đó, các sở, ngành phải tiếp tục thực hiện tốt vai trò hướng dẫn, kiểm tra và giám sát sau phân cấp. Việc phân cấp, ủy quyền phải gắn với cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm bảo đảm tính thống nhất và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp, xóa thế chấp và giải phóng mặt bằng. Đây được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tạo dư địa phát triển và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà thành phố đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ.

"Phân cấp không chỉ trong chính quyền mà phải được thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Khi các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, chúng ta sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.