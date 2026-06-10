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Thời sự

Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan tiếp nhận, sử dụng văn bản công chứng điện tử

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/06/2026 16:45 GMT+7

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai tiếp nhận, sử dụng văn bản công chứng điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính, không được yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp bản giấy.

Ngày 10.6, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành công văn về việc tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và Hội Công chứng viên thành phố triển khai tiếp nhận, sử dụng văn bản công chứng điện tử khi giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan tiếp nhận, sử dụng văn bản công chứng điện tử - Ảnh 1.

Phường Hương Trà xử lý các thủ tục hành chính cho người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bản giấy của văn bản công chứng điện tử. Trường hợp có căn cứ cho rằng văn bản công chứng điện tử có dấu hiệu giả mạo hoặc bất hợp pháp thì thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, việc xác thực chữ ký số công cộng được thực hiện thông qua Cổng trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (tại địa chỉ https://neac.gov.vn/vi); các đơn vị kết hợp quét mã QR để xác định nguồn gốc và tính hợp pháp của văn bản.

Đối với các thủ tục hành chính được thực hiện trên hệ thống của các bộ, ngành, các đơn vị thực hiện xác thực chữ ký số công cộng theo quy định và chức năng được tích hợp trên hệ thống của bộ, ngành.

Trong trường hợp hệ thống chưa cung cấp chức năng xác thực chữ ký số công cộng, các đơn vị thực hiện xác thực thông qua Cổng trung tâm chứng thực điện tử quốc gia. Đồng thời, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công để tổng hợp kiến nghị với các bộ, ngành liên quan.

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