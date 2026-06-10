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Giáo dục

Một xã ở Đà Nẵng kêu gọi tặng sách giáo khoa, học bổng cho học sinh khó khăn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/06/2026 10:02 GMT+7

Một xã ở thành phố Đà Nẵng phát động chương trình vận động hỗ trợ sách giáo khoa, học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em đến trường và hạn chế nguy cơ bỏ học.

Sáng 10.6, ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng), cho biết địa phương đã gửi thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân nhằm vận động hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo.

Ông Hậu cho hay chương trình được triển khai nhằm đảm bảo các điều kiện học tập cần thiết, kịp thời hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những em có nguy cơ bỏ học.

Một xã ở Đà Nẵng kêu gọi tặng sách giáo khoa,học bổng cho học sinh khó khăn- Ảnh 1.

Xã Sơn Cẩm Hà kêu gọi tặng sách giáo khoa, học bổng cho học sinh khó khăn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", địa phương mong muốn nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức thiết thực để giúp học sinh chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Cụ thể, các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có thể hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa; trao tặng sách giáo khoa mới hoặc sách giáo khoa cũ còn sử dụng tốt; đóng góp xây dựng, bổ sung nguồn sách cho mô hình "Tủ sách dùng chung" tại các trường học trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng kêu gọi hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho việc học tập của học sinh.

Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà nhấn mạnh, sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng sẽ góp phần mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tự tin đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

UBND xã cam kết tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng mọi nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả trong quá trình triển khai chương trình.

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