Cà Mau phát động xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 16.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết những năm qua, công tác giảm nghèo tại địa phương đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội. Hàng chục ngàn gia đình đã thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn trên 3.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo cùng nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. "Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tha thiết vận động sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp… phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, có cuộc sống ổn định bền vững", ông Khởi kêu gọi.

Tại lễ phát động, khối Đảng, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh Cà Mau đăng ký ủng hộ 2,8 tỉ đồng để xây 35 căn nhà. Khối chính quyền cấp tỉnh ủng hộ xây dựng 65 căn nhà với tổng kinh phí 5,2 tỉ đồng.

Trong khi đó, khối xã, phường tại Cà Mau cũng đăng ký ủng hộ 6 tỉ đồng để xây 75 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh hình thức đóng góp trực tiếp, tại buổi lễ, nhiều đại biểu tham dự đã quét mã QR để chuyển tiền vào Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Cà Mau.