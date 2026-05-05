Báo 'Thanh Niên' khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại Cần Thơ

Duy Tân
05/05/2026 07:23 GMT+7

Ngày 29.4, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho ông Thạch Hoàng, là hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Kinh phí xây dựng nhà 60 triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

Báo 'Thanh Niên' khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại Cần Thơ- Ảnh 1.

Nhà báo Quang Minh Nhật, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ (giữa), cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà cho ông Thạch Hoàng

ẢNH: DUY TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Ninh Kiều, cho biết việc xây dựng nhà đại đoàn kết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Bà Nga bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ. Từ đầu năm đến nay, báo đã kết nối hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết; trong đó 1 căn đã hoàn thành và khánh thành, căn thứ 2 được khởi công ngày 29.4 và căn còn lại sẽ được triển khai sau dịp nghỉ lễ 30.4.

Báo Thanh Niên khánh thành nhà đại đoàn kết tại Cần Thơ

Ngày 6.4, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ phối hợp Ủy ban MTTQ VN P.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Ngô Thị Mùi.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
