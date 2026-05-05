Báo 'Thanh Niên' khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại Cần Thơ

Ngày 29.4, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho ông Thạch Hoàng, là hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Kinh phí xây dựng nhà 60 triệu đồng, do Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) tài trợ.

Nhà báo Quang Minh Nhật, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ (giữa), cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà cho ông Thạch Hoàng ẢNH: DUY TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Ninh Kiều, cho biết việc xây dựng nhà đại đoàn kết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Bà Nga bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ. Từ đầu năm đến nay, báo đã kết nối hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết; trong đó 1 căn đã hoàn thành và khánh thành, căn thứ 2 được khởi công ngày 29.4 và căn còn lại sẽ được triển khai sau dịp nghỉ lễ 30.4.