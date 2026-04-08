Báo Thanh Niên khánh thành nhà đại đoàn kết tại Cần Thơ

Bà Mùi (75 tuổi) từng là giáo viên một trường THCS tại TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (cũ), sau này làm công nhân mưu sinh. Bà sống neo đơn trong căn nhà cũ, xuống cấp nghiêm trọng, rồi không may căn nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi. Tuổi cao sức yếu, không người thân nương tựa, việc cất lại nhà đối với bà là điều không thể.

Bà Ngô Thị Mùi (thứ 4 từ phải qua) trong ngày nhận nhà mới Ảnh: DUY TÂN

Vì vậy, tiếp nhận ngôi nhà mới khang trang, bà Mùi vô cùng xúc động. Căn nhà mới trị giá 60 triệu đồng, do Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ vận động Công ty TNHH vận tải Trang An Toàn (TP.Cần Thơ) tài trợ kinh phí. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ VN P.Ninh Kiều đã tích cực vận động các đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ thực thiện.

Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của các bên, kể từ ngày khởi công 13.3, căn nhà được triển khai khẩn trương. Bà Mùi cảm kích chia sẻ: "Sự giúp đỡ kịp thời này không chỉ giúp tôi vượt qua giai đoạn khốn khó mà còn mang lại cho tôi niềm tin để ổn định lại cuộc sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và xin hứa sẽ nỗ lực vươn lên, gìn giữ mái ấm mới để không phụ lòng sự yêu thương, đùm bọc của mọi người".