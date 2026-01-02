Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

‘Chiến dịch Quang Trung’: Người đàn ông neo đơn nhận nhà mới đầu năm

Trị Bình
Trị Bình
02/01/2026 19:33 GMT+7

'Chiến dịch Quang Trung' tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, nghĩa tình khi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai thần tốc hoàn thành, bàn giao nhà mới cho ông Nguyễn Văn Thuận, người neo đơn, mất nhà do bão số 13.

Ngày 2.1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, ở thôn An Hành Tây, xã Phù Cát). Đây là một trong những công trình trong "Chiến dịch Quang Trung" đang được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh.

Những ngày đầu năm mới, khi nhiều gia đình quây quần trong mái ấm của mình, ông Thuận đón nhận niềm vui đặc biệt: căn nhà mới khang trang, kiên cố được hoàn thành và trao tay sau quãng thời gian ngắn thi công. Với ông, đó không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là điểm tựa để bắt đầu lại cuộc sống sau biến cố thiên tai.

‘Chiến dịch Quang Trung’: Người đàn ông neo đơn nhận nhà mới đầu năm- Ảnh 1.

Lực lượng công an bàn giao nhà mới và tặng quà cho ông Thuận (thứ 3 từ trái sang)

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ông Nguyễn Văn Thuận thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn. Bản thân ông mắc bệnh, sống một mình, không có nguồn thu nhập ổn định. Trong cơn bão số 13 vừa qua, căn nhà cũ của ông bị đổ sập hoàn toàn. 

"Sau bão, nhìn nhà sập, tôi nghĩ chắc không còn cơ hội có lại mái nhà để ở", ông Thuận nhớ lại.

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và Công an xã Phù Cát hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Tại xã Phù Cát, có 6 căn nhà được xây, trong đó có nhà của ông Thuận, khởi công từ ngày 6.12.2025.

Quá trình thi công gặp không ít trở ngại do mưa, gió thất thường kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác đã triển khai "Chiến dịch Quang Trung" theo đúng tinh thần "thần tốc", làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết, tập trung tối đa nhân lực đẩy nhanh tiến độ.

Chỉ sau 25 ngày khởi công, căn nhà của ông Thuận đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Ngôi nhà mới sạch đẹp, vững chãi được bàn giao đúng dịp đầu năm mới, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người đàn ông từng mất tất cả sau cơn bão dữ.

"Lúc bão qua, nhà sập, tôi buồn và lo lắm. Không ngờ chỉ sau thời gian ngắn, tôi đã được nhận nhà mới, ngay những ngày đầu năm như thế này. Tôi vui lắm", ông Nguyễn Văn Thuận xúc động nói.

Theo đại diện Công an tỉnh Gia Lai, việc tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ an sinh xã hội, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chỉ đạo của Bộ Công an trong đợt xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành 87 căn nhà được giao trước ngày 10.1.

Khám phá thêm chủ đề

Chiến dịch Quang Trung Công an tỉnh Gia Lai Gia Lai xây nhà mới bão số 13
