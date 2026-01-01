Thần tốc 15 ngày đêm về đích 'Chiến dịch Quang Trung'

Sáng 1.1, tại P.Quy Nhơn Đông (Gia Lai; trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định) trong không khí rộn ràng đón năm mới, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo mục tiêu vượt tiến độ xây dựng nhà ở tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do bão số 13 và đợt lũ lịch sử tháng 11.2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tham dự có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, TP.Đà Nẵng…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 7 gia đình tại P.Quy Nhơn Đông được hỗ trợ xây nhà ẢNH: BẢO KHANG

Lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ xây nhà trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" tại P.Quy Nhơn Đông ẢNH: BẢO KHANG

Sau hơn 1 tháng triển khai tại Gia Lai, lực lượng Công an đã hoàn thành, bàn giao 29/87 căn nhà cho người dân đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, 58 căn nhà còn lại đã đạt tiến độ trên 80%, sẵn sàng bước vào giai đoạn "nước rút".

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao độ và nỗ lực bền bỉ của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các phòng nghiệp vụ, công an xã, phường và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong tham mưu và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây mới 87 căn nhà cho người dân tại 18 xã, phường. Thời gian tới, Công an Gia Lai tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ số nhà trước ngày 10.1, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 10.1 ẢNH: BẢO KHANG

Từ sự quyết tâm của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, nhiều gia đình tại Gia Lai sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: BẢO KHANG

Hoạt động mang đậm tính nhân văn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Thanh đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ; giao Công an tỉnh chủ trì, đồng hành cùng từng hộ dân trong suốt quá trình xây dựng, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng từng công trình, để sớm bàn giao nhà, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương, ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong việc xây dựng nhà ở cho người dân ẢNH: BẢO KHANG

Đánh giá về quy mô và ý nghĩa của "Chiến dịch Quang Trung", thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên khẳng định đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an đối với người dân các tỉnh miền Trung bị thiên tai tàn phá. Ông ghi nhận tinh thần chủ động của lực lượng Công an các địa phương trong công tác khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng và phối hợp chính quyền triển khai chiến dịch theo phương châm "khẩn trương, hiệu quả".

Đến nay, lực lượng Công an các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã bàn giao hơn 50% số căn nhà thuộc "Chiến dịch Quang Trung". Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc, quyết tâm hoàn thành toàn bộ chiến dịch trước ngày 10.1, mang lại những mái ấm kiên cố, vững chãi cho người dân vùng thiên tai.

Các lực lượng tham gia "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ xây nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai Gia Lai ẢNH: BẢO KHANG

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu các đơn vị Công an tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc, quyết tâm hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 10.1 ẢNH: BẢO KHANG

Thay mặt các lực lượng tham gia xung kích, thượng tá Đặng Hồng Tinh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ, cam kết phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đem lại cuộc sống ổn định, an tâm cho người dân sau bão lũ.