Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai đã hồi sinh gần 30.000 căn nhà nhờ 'Chiến dịch Quang Trung'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
31/12/2025 17:54 GMT+7

Chỉ sau một tháng triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', tỉnh Gia Lai đã sửa chữa xong toàn bộ nhà ở bị hư hỏng do bão lũ, đồng thời bảo đảm xây dựng xong nhà mới cho các hộ bị sập, cuốn trôi trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 31.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" sẽ xây dựng lại 674 căn nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, trên địa bàn. Đến ngày 28.12, 100% số nhà này đã được khởi công, trong đó 456 căn đã cơ bản hoàn thành.

218 căn còn lại đang được tập trung thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 25.1.2026, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Không chỉ tập trung xây mới, Gia Lai còn khẩn trương sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, toàn bộ số nhà này đã được sửa chữa xong, giúp người dân sớm an cư.

Tổng lực từ "Chiến dịch Quang Trung"

Để đạt được kết quả trên, Gia Lai đã huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và cộng đồng.

Lực lượng quân đội giữ vai trò nòng cốt với 1.239 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân vùng lũ. Cùng với đó, 650 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tham gia hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà.

Gia Lai đã hồi sinh gần 30.000 mái ấm nhờ Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao nhà mới được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" cho cụ Ngô Thị Đàng (ở thôn Thái Bình, xã Đề Gi)

ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Ở cơ sở, chính quyền các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ như dân quân, công an xã, các đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và thanh niên tình nguyện để cùng người dân sửa chữa, dựng lại từng mái nhà theo đúng kế hoạch của "Chiến dịch Quang Trung".

Hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh cho người dân

Song song với việc huy động nhân lực, tỉnh Gia Lai đã ban hành và triển khai kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng ổn định nơi ở sau bão lũ.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng/căn đối với các hộ có nhà bị sập, đổ hoặc cuốn trôi hoàn toàn; hỗ trợ từ 2 - 5 triệu đồng/căn đối với các nhà bị hư hỏng nặng. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/căn để sửa chữa nhà ở.

Trong thời gian chờ xây dựng, sửa chữa, người dân còn được hỗ trợ tạm cư và bảo đảm an sinh, thông qua hình thức xen ghép hoặc bố trí tập trung tại các doanh trại quân đội, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Tính đến nay, Gia Lai đã chi hơn 720 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa để khắc phục thiệt hại về nhà ở, đồng thời đầu tư xây dựng các khu tái định cư, ổn định lâu dài đời sống người dân vùng thiên tai.

Gia Lai đã hồi sinh gần 30.000 mái ấm nhờ Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 2.

Các lực lượng quân đội, công an vẫn đang khẩn trương thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Theo UBND tỉnh Gia Lai, quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" vẫn gặp một số trở ngại. Thời tiết mưa lớn kéo dài trên diện rộng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hoàn thiện công trình. Bên cạnh đó, một số hộ dân xây dựng nhà với quy mô lớn, diện tích trên 150 m², kết cấu kiên cố 2 - 4 tầng, khiến thời gian thi công kéo dài hơn so với kế hoạch chung.

Tuy vậy, tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhà ở bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Quân khu 7 bàn giao 4 căn nhà thuộc 'Chiến dịch Quang Trung'

Quân khu 7 bàn giao 4 căn nhà thuộc 'Chiến dịch Quang Trung'

Thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung', sau gần 1 tháng thi công, Quân khu 7 phối hợp với chính quyền xã D’Ran (Lâm Đồng) đã khánh thành và bàn giao 4 căn nhà hỗ trợ các hộ dân có nhà bị lũ lịch sử cuốn sập.

Khám phá thêm chủ đề

Chiến dịch Quang Trung Gia Lai Xây nhà cho dân Tết nguyên đán 2026 khắc phục bão lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận