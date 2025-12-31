Gia Lai đã hồi sinh gần 30.000 căn nhà nhờ 'Chiến dịch Quang Trung'

Ngày 31.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" sẽ xây dựng lại 674 căn nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, trên địa bàn. Đến ngày 28.12, 100% số nhà này đã được khởi công, trong đó 456 căn đã cơ bản hoàn thành.

218 căn còn lại đang được tập trung thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 25.1.2026, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Không chỉ tập trung xây mới, Gia Lai còn khẩn trương sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, toàn bộ số nhà này đã được sửa chữa xong, giúp người dân sớm an cư.

Tổng lực từ "Chiến dịch Quang Trung"

Để đạt được kết quả trên, Gia Lai đã huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và cộng đồng.

Lực lượng quân đội giữ vai trò nòng cốt với 1.239 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân vùng lũ. Cùng với đó, 650 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tham gia hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao nhà mới được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" cho cụ Ngô Thị Đàng (ở thôn Thái Bình, xã Đề Gi) ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Ở cơ sở, chính quyền các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ như dân quân, công an xã, các đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và thanh niên tình nguyện để cùng người dân sửa chữa, dựng lại từng mái nhà theo đúng kế hoạch của "Chiến dịch Quang Trung".

Hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh cho người dân

Song song với việc huy động nhân lực, tỉnh Gia Lai đã ban hành và triển khai kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng ổn định nơi ở sau bão lũ.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng/căn đối với các hộ có nhà bị sập, đổ hoặc cuốn trôi hoàn toàn; hỗ trợ từ 2 - 5 triệu đồng/căn đối với các nhà bị hư hỏng nặng. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/căn để sửa chữa nhà ở.

Trong thời gian chờ xây dựng, sửa chữa, người dân còn được hỗ trợ tạm cư và bảo đảm an sinh, thông qua hình thức xen ghép hoặc bố trí tập trung tại các doanh trại quân đội, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Tính đến nay, Gia Lai đã chi hơn 720 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa để khắc phục thiệt hại về nhà ở, đồng thời đầu tư xây dựng các khu tái định cư, ổn định lâu dài đời sống người dân vùng thiên tai.

Các lực lượng quân đội, công an vẫn đang khẩn trương thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Theo UBND tỉnh Gia Lai, quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" vẫn gặp một số trở ngại. Thời tiết mưa lớn kéo dài trên diện rộng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hoàn thiện công trình. Bên cạnh đó, một số hộ dân xây dựng nhà với quy mô lớn, diện tích trên 150 m², kết cấu kiên cố 2 - 4 tầng, khiến thời gian thi công kéo dài hơn so với kế hoạch chung.

Tuy vậy, tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhà ở bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.