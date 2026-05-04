MTTQ Việt Nam thông tin về công tác nhân sự Đại hội XI

Chiều 4.5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đại hội) sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.5 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh ẢNH: HỒ NHƯ Ý

Trong đó, đại biểu chỉ định 69 người, đại biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 người, trong đó có 1 người là ủy viên Đoàn Chủ tịch, 16 ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, 1 người giới thiệu mới.

Đại biểu là nữ có 381 người (tỷ lệ 33,5%); đại biểu là người ngoài Đảng có 492 người (tỷ lệ 46,7%); đại biểu là người dân tộc thiểu số có 277 người (tỷ lệ 24,3%); đại biểu là tôn giáo có 218 người (tỷ lệ 19,2%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài có 18 người (tỷ lệ 1,6%).

Đại biểu là các doanh nghiệp có 157 người (tỷ lệ 13,8%); đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách có 352 người (tỷ lệ 30,9%).

Đại biểu tham dự có trình độ từ đại học trở lên: 899 người (tỷ lệ 79%). Trong đó, giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ có 67 người; tiến sĩ có 111 người; thạc sĩ có 316 người; đại học, cử nhân có 405 người.

Độ tuổi của đại biểu tham dự Đại hội, dưới 30 tuổi có 37 người (tỷ lệ 3,3%); từ 31 tuổi đến 40 tuổi có 128 người (tỷ lệ 11,2%); từ 41 tuổi đến 50 tuổi có 294 người (tỷ lệ 25,8%); từ 51 tuổi đến 60 tuổi có 328 người (tỷ lệ 28,8%); từ 61 tuổi đến 70 tuổi có 221 người (tỷ lệ 19,4%); từ 71 tuổi đến 80 tuổi có 111 người (tỷ lệ 9,8%); từ 81 tuổi trở lên có 19 vị (tỷ lệ 1,7%).

Đại biểu trẻ tuổi nhất, có 2 người 23 tuổi, sinh năm 2003 là bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên; bà Y Nhi, cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm thôn Làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi, sinh năm 1929 là thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Đại biểu khách mời, dự kiến 200 người gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Về dự kiến nhân sự ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 nhân sự

Cơ cấu kết hợp (dự kiến), cụ thể nữ chiếm tỷ lệ 23,31%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 50,62%; dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 26,57%; tôn giáo chiếm tỷ lệ 19,55%;

Dự kiến số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy banh Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI là 72 nhân sự (tại Đại hội hiệp thương 70 nhân sự); số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 nhân sự, phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 8.

Theo Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, theo đề án nhân sự, số lượng nhân sự là ủy viên của Ủy ban không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng ở một số lĩnh vực, đối tượng có tăng. Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 người.

Trong số này, tăng ở cơ cấu các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, sẽ có thêm thành phần là đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.

Bà Hà Thị Nga cũng cho biết thêm, trong các cơ quan ở Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, MTTQ Việt Nam với số lượng trên 50% là thành viên của Ủy ban là người ngoài Đảng; thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ VN.