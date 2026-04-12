Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 3 phó chủ tịch mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương, 100% thống nhất cử bổ sung 3 nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm: Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng 3 tân phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ẢNH: TUẤN MINH

Ông Nguyễn Phi Long, 50 tuổi, quê Lào Cai, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư vận tải - kinh tế đường sắt. Quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Long cũng từng làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ), Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, trước khi làm Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Bà Lê Thị Thủy, 62 tuổi, quê Nghệ An; thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Bà Thủy bắt đầu công tác năm 1986 với vai trò giảng viên Trường hành chính Nghệ An, sau đó chuyển sang lĩnh vực thanh tra và kiểm tra của Đảng tại địa phương.

Cuối năm 2010, bà được điều động ra Trung ương giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Giữa năm 2019, Bộ Chính trị luân chuyển bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ). Từ tháng 2.2025, bà giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Đến ngày 3.3, Bộ Chính trị điều động bà giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và được được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vào 3 ngày sau đó.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, 47 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tiến sĩ Quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII, XIV.

Ông Tuấn có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng giữ các chức vụ: Phó ban Thanh niên trường học, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Tháng 7.2022, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, trở thành Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước thời điểm đó. Tháng 7.2025, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ngày 5.3, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.