Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hội nghị, cho ý kiến về cơ cấu nhân sự Đại hội XI

Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Cùng dự còn có Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy...

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày các tờ trình báo cáo, xin ý kiến về 4 dự thảo.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị ngoài việc tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được bổ sung nội dung mới: "Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam".

Đặc biệt, từ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế được chỉ ra, dự thảo Báo cáo chính trị đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm để tham khảo cho hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực trong nhiệm kỳ tới.

Đối với dự thảo Chương trình đại hội, Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, dự kiến đại hội diễn ra từ ngày 11.5 đến ngày 13.5.2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Dự kiến 405 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tờ trình xin ý kiến về Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, việc sửa đổi sẽ bổ sung, cụ thể hóa, những điểm mới của Hiến pháp 2013 sửa đổi năm 2025, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025), những chủ trương, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị vào Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phải phù hợp với yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, kế thừa những nội dung đang ổn định, phát huy hiệu quả. Chỉ xem xét những vấn đề còn vướng mắc, bất cập cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, bà Hà Thị Nga cho biết, dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 người, đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần.

Dự kiến tỷ lệ nữ chiếm 21,4%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 46,6%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 25,1%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 16,2%.

Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 72 người. Dự kiến cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ chiếm 18,6%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 14,6%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 16%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 6,6%.

Từ nội dung tờ trình tại hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, cho ý kiến để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.