Các tân thạc sĩ tặng học bổng cho sinh viên khó khăn học giỏi

Ngày 30.5, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho 157 học viên các khóa 2022 - 2024, 2023 - 2025, 2024 - 2026, thuộc ngành quản trị kinh doanh; công nghệ thực phẩm; tài chính ngân hàng; luật kinh tế.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao giấy khen cho các tân thạc sĩ có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chúc mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành khóa học. "Nhà trường đánh giá cao sự cố gắng của các anh, chị. Mong rằng các anh, chị tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần nhiệt huyết, đem những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại Trường ĐH Cửu Long vận dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất vào thực tiễn công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị", PGS-TS Lương Minh Cừ nói.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ ảnh: CTV

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện, nhà trường đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích tốt nghiệp thủ khoa. Trong đó, khóa 2023 - 2025 có 2 học viên, khóa 2024 - 2026 có 3 học viên.

Dịp này, các tân thạc sĩ đóng góp 17 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường ĐH Cửu Long để trao tặng cho sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.