Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Các tân thạc sĩ tặng học bổng cho sinh viên khó khăn học giỏi

Nam Long
Nam Long
30/05/2026 14:54 GMT+7

Trong lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Cửu Long, 157 tân thạc sĩ đã đóng góp hàng chục triệu đồng để trao học bổng cho sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 30.5, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho 157 học viên các khóa 2022 - 2024, 2023 - 2025, 2024 - 2026, thuộc ngành quản trị kinh doanh; công nghệ thực phẩm; tài chính ngân hàng; luật kinh tế.

Các tân thạc sĩ tặng nhiều học bổng cho sinh viên khó khăn học giỏi - Ảnh 1.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao giấy khen cho các tân thạc sĩ có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc

ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chúc mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành khóa học. "Nhà trường đánh giá cao sự cố gắng của các anh, chị. Mong rằng các anh, chị tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần nhiệt huyết, đem những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại Trường ĐH Cửu Long vận dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất vào thực tiễn công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị", PGS-TS Lương Minh Cừ nói.

Các tân thạc sĩ tặng nhiều học bổng cho sinh viên khó khăn học giỏi - Ảnh 2.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ

ảnh: CTV

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện, nhà trường đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích tốt nghiệp thủ khoa. Trong đó, khóa 2023 - 2025 có 2 học viên, khóa 2024 - 2026 có 3 học viên.

Dịp này, các tân thạc sĩ đóng góp 17 triệu đồng cho quỹ học bổng của Trường ĐH Cửu Long để trao tặng cho sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tin liên quan

Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ học bao nhiêu tín chỉ theo quy định mới?

Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ học bao nhiêu tín chỉ theo quy định mới?

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thấy Khung trình độ quốc gia vẫn gồm 8 bậc nhưng khối lượng kiến thức học tập (tín chỉ) ở bậc ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ có điều chỉnh một ít so với quy định trước.

Khám phá thêm chủ đề

học bổng tốt nghiệp Vĩnh Long trường ĐH Cửu Long tân thạc sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận