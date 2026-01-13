Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ học bao nhiêu tín chỉ theo quy định mới?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
13/01/2026 17:49 GMT+7

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thấy Khung trình độ quốc gia vẫn gồm 8 bậc nhưng khối lượng kiến thức học tập (tín chỉ) ở bậc ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ có điều chỉnh một ít so với quy định trước.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam thay thế cho Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ với những thay đổi về mô tả các bậc học trong đó có trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Theo đó, dự thảo mới vẫn quy định Khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc như Quyết định năm 2016, gồm: từ bậc 1, bậc 2, bậc 3 (các trình độ kỹ năng và sơ cấp theo mức độ tăng dần), bậc 4 (trung cấp),bậc 5 (CĐ), bậc 6 (ĐH), bậc 7 (thạc sĩ), bậc 8 (tiến sĩ).

Trình độ ĐH , thạc sĩ , tiến sĩ: Điều chỉnh tín chỉ theo quy định mới - Ảnh 1.

Quy định cũ bậc ĐH yêu cầu từ 120-180 tín chỉ thì dự thảo mới về Khung trình độ quốc gia yêu cầu tối thiểu 120 tín chỉ

ảnh: Nhật Thịnh

Tuy nhiên từ bậc 1 đến bậc 3 không còn gọi là trình độ sơ cấp I, sơ cấp II, sơ cấp III như trước, mà gọi chung là "các trình độ kỹ năng và sơ cấp theo mức độ tăng dần".

Về khối lượng học tập tối thiểu quy định cho mỗi bậc học, so sánh 2 bảng mô tả thì từ bậc 1 đến 5  của dự thảo không thay đổi so với khung trình độ quốc gia năm 2016. Cụ thể, bậc 1 yêu cầu hoàn thành tối thiểu 5 tín chỉ, bậc 2 yêu cầu tối thiểu 15 tín chỉ, bậc 3 yêu cầu tối thiểu 25 tín chỉ, bậc 4 (trung cấp) là 35 tín chỉ và bậc 5 (CĐ) tối thiểu 60 tín chỉ.

Dự thảo không còn quy định "bậc 4 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp THPT, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp THCS".

Trong khi đó, khối lượng học tập tối thiểu của bậc 6 (ĐH), bậc 7 (thạc sĩ) và bậc 8 (tiến sĩ) đã có sự điều chỉnh.

Nếu như quy định cũ bậc ĐH yêu cầu từ 120-180 tín chỉ thì dự thảo mới yêu cầu tối thiểu 120 tín chỉ. Bậc thạc sĩ ở quy định cũ 30-60 tín chỉ thì dự thảo mới yêu cầu tối thiểu 45 tín chỉ và bậc tiến sĩ tối thiểu 90 tín chỉ trong khi quy định cũ là 90-120 tín chỉ.

Nếu như Quyết định năm 2016 có nội dung "người có bằng tốt nghiệp ĐH chương trình đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 được công nhận có trình độ tương đương bậc 7", và "bậc 8 yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với người có bằng thạc sĩ, tối thiểu 120 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp ĐH" thì dự thảo mới không còn thấy nội dung này.

Ngoài ra, dự thảo không còn nội dung "người có trình độ tương đương bậc 7, hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa có khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra tương đương bậc 8 được công nhận có trình độ tương đương bậc 8".

Tại dự thảo có thêm điều khoản riêng đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Theo đó, khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ trung cấp là 60 tín chỉ; trình độ CĐ là 90 tín chỉ; trình độ ĐH là 150 tín chỉ (cao hơn các ngành học khác 30 tín chỉ). Trong đó, khối lượng học tập các học phần năng khiếu, thực hành chuyên môn chiếm tối thiểu 60% tổng khối lượng chương trình.

Bên cạnh đó, đối với khối ngành sức khỏe, việc thiết kế, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo phải bảo đảm phù hợp với mô tả bậc trình độ tương ứng trong Khung trình độ quốc gia và tuân thủ quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp và pháp luật chuyên ngành y tế.

So sánh khối lượng học tập tối thiểu của các bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam năm 2026 và dự thảo mới:

Bậc 

Khung trình độ quốc gia năm 2016

Khung trình độ quốc gia tại dự thảo mới

Bậc 15 tín chỉ5 tín chỉ
Bậc 215 tín chỉ15 tín chỉ
Bậc 325 tín chỉ25 tín chỉ
Bậc 435 tín chỉ34 tín chỉ
Bậc 560 tín chỉ60 tín chỉ
Bậc 6120-180 tín chỉ120 tín chỉ
Bậc 730-60 tín chỉ45 tín chỉ
Bậc 890-120 tín chỉ120 tín chỉ

Tin liên quan

Lần đầu tiên VN ban hành khung trình độ quốc gia

Lần đầu tiên VN ban hành khung trình độ quốc gia

Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia. Theo đó, cấu trúc khung trình độ quốc gia có 8 bậc, kèm theo mỗi bậc là các quy định về chuẩn đầu ra, khối lượng tích lũy học tập, văn bằng tương ứng.

Liên kết đào tạo với nước ngoài: Chỉ được áp dụng trực tuyến ở trình độ ĐH

Một trường phổ thông chuyên tại TP.HCM dạy một số tín chỉ môn học của bậc ĐH

Khám phá thêm chủ đề

trình độ ĐH khung trình độ quốc gia bằng tốt nghiệp THPT Chương trình đào tạo bằng thạc sĩ khối ngành sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận