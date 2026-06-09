Đà Nẵng thông qua đề án lập Quỹ phát triển đất 2.000 tỉ đồng

Ngày 9.6, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo nghị quyết, Quỹ phát triển đất thành phố Đà Nẵng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND thành phố, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước và không vì mục đích lợi nhuận. Với quỹ này, Đà Nẵng có nguồn lực tài chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất.

Với đề án Quỹ phát triển đất 2.000 tỉ đồng, thành phố Đà Nẵng có nguồn lực tài chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quỹ phát triển đất có chức năng bảo toàn, phát triển vốn, tự chủ về tài chính; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, thực hiện hạch toán độc lập và được cấp vốn điều lệ theo quy định. Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác nghiệp vụ cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng quản lý.

Trụ sở chính của quỹ đặt tại số 18 Yên Bái (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Theo đề án được thông qua, vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất thành phố Đà Nẵng dự kiến khoảng 2.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn điều lệ ban đầu (vốn thực có) của quỹ tại thời điểm ngày 31.10.2025 khoảng 491 tỉ đồng. Phần vốn điều lệ bổ sung từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 1.500 tỉ đồng.

Về tổ chức bộ máy, quỹ có Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ. Hội đồng quản lý quỹ gồm 5 thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND thành phố phụ trách lĩnh vực tài chính hoặc đất đai. Hai Phó chủ tịch Hội đồng gồm lãnh đạo Sở Tài chính và Giám đốc Quỹ phát triển đất.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ sẽ do UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt. UBND thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng giao UBND thành phố căn cứ khả năng cân đối ngân sách và hiệu quả hoạt động của quỹ để hằng năm trình HĐND xem xét, quyết định việc bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị nhận ủy thác xây dựng cơ chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính, quy chế ứng vốn, thu hồi vốn ứng và các quy trình liên quan đến hoạt động nhận ủy thác của Quỹ phát triển đất.

Bên cạnh đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng nguồn vốn bảo đảm an toàn, đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc cho vay, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh nợ xấu vượt mức quy định.