Đà Nẵng: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê gây thiệt hại hơn 380 triệu đồng

Ngày 9.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.S.G (35 tuổi, người nước ngoài) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, rạng sáng 30.5, tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), L.S.G bất ngờ có hành vi côn đồ, hung hãn sau mâu thuẫn nhỏ với một khách đang ngồi trong quán.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can đối với L.S.G để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: Đ.X

L.S.G đã đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá hàng loạt tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí bên trong quán. Hành vi quá khích khiến nhiều khách hàng và nhân viên hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài đường.

Chưa dừng lại, L.S.G tiếp tục xông lên tầng lửng, đạp cửa, đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán cà phê. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, L.S.G mới chấm dứt hành vi gây rối.

Cảnh người đàn ông nước ngoài đập phá nhiều tài sản bên trong quán cà phê ẢNH: Đ.X

Cơ quan điều tra xác định vụ việc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. Vụ việc cũng gây chú ý, thu hút nhiều người dân tụ tập trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm.

Thiệt hại ban đầu được xác định gần 383 triệu đồng, gồm nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng cùng nhiều tài sản khác của khách hàng.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông nước ngoài sau khi người này có hành vi gây rối, đập phá tại quán cà phê ẢNH: Đ.X

Quá trình điều tra, công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá thiệt hại để làm rõ trách nhiệm của L.S.G đối với hành vi hủy hoại tài sản.

Đáng chú ý, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết L.S.G có biểu hiện chống đối, không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.