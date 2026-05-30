Thời sự

Khống chế một khách nước ngoài 'đại náo' quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng

Huy Đạt
30/05/2026 13:54 GMT+7

Một vị khách nước ngoài 'đại náo' quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (thành phố Đà Nẵng). Người này đập phá, gây náo loạn và khống chế người khác tại quán. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng can thiệp, khống chế.

Trưa nay 30.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, Công an phường Hải Châu đang phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với đại diện quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong để kiểm kê thiệt hại tài sản, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc một vị khách nước ngoài "đại náo" quán cà phê, gây thiệt hại nhiều tài sản. 

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu, người đàn ông nước ngoài hiện bị tạm giữ để lấy lời khai.

Hiện trường quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (thành phố Đà Nẵng) sau khi bị một vị khách nước ngoài đập phá, nhiều tài sản hư hỏng, ngổn ngang

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khuya 29.5, người đàn ông nước ngoài vào quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu), ngồi trò chuyện với một nam thanh niên người Việt tại bàn bên cạnh. Sau đó, người này giữ điện thoại của nam thanh niên nhưng không chịu trả lại nên nhân viên quán đã trình báo công an.

Khoảng 5 phút sau, người đàn ông bất ngờ cởi áo, đạp đổ bàn ghế khiến nhiều khách trong quán, trong đó có cả khách nước ngoài và nhân viên, hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng ghế đập phá hàng loạt tài sản tại tầng 1 của quán, gồm máy pha cà phê, máy xay, dụng cụ pha chế cùng nhiều đồ trang trí, đồ cổ sưu tầm. Nhiều cửa kính bị đập vỡ, bàn ghế và máy móc hư hỏng nặng, ngổn ngang khắp quán.

Bàn ghế, máy móc pha chế tại quán cà phê bị xáo trộn, hư hỏng sau hành vi đập phá của vị khách nước ngoài

ẢNH: Đ.X

Đại diện quán cà phê cho biết riêng hệ thống máy móc pha chế đã trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, nhiều món đồ lưu niệm và đồ cổ sưu tầm có giá trị lớn cũng bị hư hỏng.

"Khi lực lượng công an xuất hiện, người này chạy lên tầng 2 rồi kẹp cổ một nam thanh niên khoảng 2 phút. Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế được và đưa người này ra khỏi quán", đại diện quán cà phê kể lại.

Do thiệt hại nặng nề, quán cà phê đã có thông báo đến khách hàng phải tạm thời đóng cửa để khắc phục hậu quả và phục vụ công tác điều tra.

Sự việc gây náo loạn tuyến phố Lê Hồng Phong, thu hút đông người đi đường tập trung theo dõi

ẢNH: Đ.X

Lực lượng công an khống chế, đưa người đàn ông nước ngoài về trụ sở để làm rõ

ẢNH: Đ.X

Quán cà phê xảy ra vụ việc trên tuyến đường Lê Hồng Phong là khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

