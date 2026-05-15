Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố, bắt tạm giam 16 người hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
15/05/2026 08:41 GMT+7

Mâu thuẫn bộc phát trong bàn nhậu, 16 người lao vào hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở thành phố Đà Nẵng khiến thực khách hoảng sợ tháo chạy.

Sáng 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hải Châu tống đạt quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại tài sản”. Đồng thời, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 16 người liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.

Khởi tố, bắt tạm giam 16 người hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam nhóm người liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán nhậu

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, khoảng 18 giờ 50 ngày 28.12.2025, tại quán nhậu Q.M trên đường Như Nguyệt (phường Hải Châu), do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu, 2 nhóm người xảy ra xô xát, la hét, chửi bới... rồi lao vào hỗn chiến.

Các bị can sử dụng chai bia, két bia, ly thủy tinh, bàn ghế ném vào nhau, truy đuổi gây náo loạn khu vực. Vụ việc khiến hoạt động kinh doanh của quán bị đình trệ, nhiều thực khách hoảng sợ bỏ chạy.

Ngoài ra, vụ hỗn chiến còn ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Như Nguyệt (dọc bờ tây sông Hàn), gây mất an ninh trật tự công cộng.

Cơ quan công an xác định các bị can còn làm hư hỏng nhiều tài sản của quán nhậu như tivi, máy in hóa đơn, cửa kính cường lực, bàn ghế, chén dĩa, ly thủy tinh cùng nhiều vật dụng khác. Tổng thiệt hại tài sản được xác định gần 20 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng, thiếu niên Đà Nẵng bị đâm xuyên ngực

Hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng, thiếu niên Đà Nẵng bị đâm xuyên ngực

Mang ba chĩa, đao, kiếm đi 'giải quyết mâu thuẫn', hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến giữa đêm ở thành phố Đà Nẵng khiến 1 người bị đâm xuyên ngực.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng hỗn chiến công an Quán nhậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận