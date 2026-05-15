Khởi tố, bắt tạm giam 16 người hỗn chiến, đập phá quán nhậu ở Đà Nẵng

Sáng 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hải Châu tống đạt quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại tài sản”. Đồng thời, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 16 người liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ 50 ngày 28.12.2025, tại quán nhậu Q.M trên đường Như Nguyệt (phường Hải Châu), do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu, 2 nhóm người xảy ra xô xát, la hét, chửi bới... rồi lao vào hỗn chiến.

Các bị can sử dụng chai bia, két bia, ly thủy tinh, bàn ghế ném vào nhau, truy đuổi gây náo loạn khu vực. Vụ việc khiến hoạt động kinh doanh của quán bị đình trệ, nhiều thực khách hoảng sợ bỏ chạy.

Ngoài ra, vụ hỗn chiến còn ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Như Nguyệt (dọc bờ tây sông Hàn), gây mất an ninh trật tự công cộng.

Cơ quan công an xác định các bị can còn làm hư hỏng nhiều tài sản của quán nhậu như tivi, máy in hóa đơn, cửa kính cường lực, bàn ghế, chén dĩa, ly thủy tinh cùng nhiều vật dụng khác. Tổng thiệt hại tài sản được xác định gần 20 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.