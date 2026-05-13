Đà Nẵng: Chở khách vào đường vắng, tài xế công nghệ bị tấn công cướp xe SH

Ngày 13.5, Công an phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành (41 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành sau khi đánh tài xế xe công nghệ, cướp xe máy hiệu Honda SH ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 12.5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tin báo của ông Trịnh Ngọc Dũng (60 tuổi, ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), hành nghề lái xe công nghệ về việc bị cướp tài sản vào đêm 10.5.

Qua xác minh, khoảng 22 giờ 45 ngày 10.5, ông Dũng điều khiển xe máy Honda SH BS 43AB - 040.xx đón một nam hành khách từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính (địa phận phường An Hải) chở về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Khi đến đoạn đường vắng, nam thanh niên bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng vai phải và đầu ông Dũng khiến nạn nhân bị thương, phải bỏ xe máy chạy thoát thân. Nghi phạm sau đó cướp tài sản là xe máy hiệu Honda SH trị giá hơn 50 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an phường Điện Bàn Đông bắt giữ nghi phạm cướp xe máy SH của tài xế công nghệ tại một quán cà phê ẢNH: Đ.X

Vụ việc khiến ông Dũng bị 2 vết thương chảy máu ở vùng vai phải. Chiếc xe máy hiệu Honda SH bị cướp là phương tiện mưu sinh chính của gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông đã triển khai lực lượng truy xét nóng, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn để truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Lê Văn Thành là người gây án. Sau khi cướp được xe, nghi phạm đem gửi chiếc xe máy hiệu Honda SH tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà rồi rời khỏi nơi lưu trú nhằm tránh sự truy bắt.

Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 12.5, Công an phường Điện Bàn Đông phát hiện, bắt giữ Thành khi nghi phạm đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.