Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Chở khách vào đường vắng, tài xế công nghệ bị tấn công cướp xe SH

Huy Đạt
Huy Đạt
13/05/2026 09:58 GMT+7

Đón khách lúc đêm khuya, tài xế công nghệ bị khách tấn công bị thương, phải bỏ chạy thoát thân, nạn nhân mất luôn chiếc xe SH… Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm tại một quán cà phê.

Ngày 13.5, Công an phường Điện Bàn Đông (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành (41 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Đà Nẵng: Chở khách vào đường vắng, tài xế công nghệ bị tấn công cướp xe SH - Ảnh 1.

Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành sau khi đánh tài xế xe công nghệ, cướp xe máy hiệu Honda SH

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 12.5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tin báo của ông Trịnh Ngọc Dũng (60 tuổi, ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), hành nghề lái xe công nghệ về việc bị cướp tài sản vào đêm 10.5.

Qua xác minh, khoảng 22 giờ 45 ngày 10.5, ông Dũng điều khiển xe máy Honda SH BS 43AB - 040.xx đón một nam hành khách từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính (địa phận phường An Hải) chở về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Khi đến đoạn đường vắng, nam thanh niên bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng vai phải và đầu ông Dũng khiến nạn nhân bị thương, phải bỏ xe máy chạy thoát thân. Nghi phạm sau đó cướp tài sản là xe máy hiệu Honda SH trị giá hơn 50 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đà Nẵng: Chở khách vào đường vắng, tài xế công nghệ bị tấn công cướp xe SH - Ảnh 2.

Công an phường Điện Bàn Đông bắt giữ nghi phạm cướp xe máy SH của tài xế công nghệ tại một quán cà phê

ẢNH: Đ.X

Vụ việc khiến ông Dũng bị 2 vết thương chảy máu ở vùng vai phải. Chiếc xe máy hiệu Honda SH bị cướp là phương tiện mưu sinh chính của gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông đã triển khai lực lượng truy xét nóng, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn để truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Lê Văn Thành là người gây án. Sau khi cướp được xe, nghi phạm đem gửi chiếc xe máy hiệu Honda SH tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà rồi rời khỏi nơi lưu trú nhằm tránh sự truy bắt.

Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 12.5, Công an phường Điện Bàn Đông phát hiện, bắt giữ Thành khi nghi phạm đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Đột nhập phòng trọ nửa đêm, dùng dao khống chế phụ nữ cướp tài sản

Đà Nẵng: Đột nhập phòng trọ nửa đêm, dùng dao khống chế phụ nữ cướp tài sản

Thấy phòng trọ không khóa cửa, nam thanh niên lẻn vào trộm cắp, khi bị phát hiện đã dùng dao khống chế nữ nạn nhân để cướp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng cướp tài sản Honda SH tài xế công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận