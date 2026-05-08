Thời sự

Đà Nẵng: Cướp giật dây chuyền, phi tang xe xuống sông, bị bắt khi đang chơi game

Huy Đạt
08/05/2026 22:08 GMT+7

Sau khi cướp giật dây chuyền, nghi phạm mang xe trộm được phi tang xuống sông nhằm xóa dấu vết. Công an thành phố Đà Nẵng truy xét, nghi phạm bị bắt nóng khi đang chơi game.

Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Võ Văn Tài (33 tuổi, ở xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Đà Nẵng: Cướp giật dây chuyền, phi tang xe xuống sông, bị bắt khi đang chơi game- Ảnh 1.

Nghi phạm Võ Văn Tài tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ

ẢNH:Đ.X

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4.5, Công an tiếp nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại xã Gò Nổi, nạn nhân là bà T.T.T (64 tuổi). Theo bà T. trình báo, một nam thanh niên giả vờ vào hỏi mua cây cảnh, sau đó bất ngờ dùng tay đánh bà T. rồi cướp giật dây chuyền vàng đang đeo trên cổ bà T. Nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp công an các địa phương liên quan tổ chức truy xét nóng. Nhiều tổ công tác được huy động, đồng loạt rà soát địa bàn, sàng lọc các nghi phạm nghi vấn, tập trung vào các nghi phạm có tiền án, tiền sự, biểu hiện bất minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định Võ Văn Tài là nghi phạm và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận trong sáng 4.5, Tài đã trộm cắp một xe máy SH Mode tại phường Điện Bàn, sau đó tiếp tục lấy trộm một điện thoại di động tại xã Thu Bồn. Khi di chuyển đến xã Gò Nổi, phát hiện nạn nhân đeo dây chuyền vàng, Tài nảy sinh ý định cướp giật và thực hiện hành vi như trên.

Sau khi gây án, Tài mang dây chuyền bán được 6,7 triệu đồng, rồi vứt xe máy xuống khu vực ven sông gần cầu An Phú nhằm phi tang.

Đà Nẵng: Cướp giật dây chuyền, phi tang xe xuống sông, bị bắt khi đang chơi game- Ảnh 2.

Nghi phạm Võ Văn Tài trước khi cướp giật tài sản đã trộm 1 chiếc xe máy, gây án xong vứt xe máy xuống sông để phi tang

ẢNH: Đ.X

Tài sau đó tiếp tục đến quán internet chơi game và bán điện thoại trộm được với giá 800.000 đồng, sau đó bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm mặt dây chuyền kim loại màu vàng và chiếc xe SH Mode là phương tiện do Tài trộm cắp.

Đà Nẵng: Cướp giật dây chuyền, phi tang xe xuống sông, bị bắt khi đang chơi game- Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm Võ Văn Tài bán dây chuyền tại tiệm vàng

ẢNH: Đ.X

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Văn Tài; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các hành vi liên quan theo quy định pháp luật.

'Ca sĩ lô tô' cướp giật điện thoại của du khách ở biển Đà Nẵng sa lưới

Sau đêm diễn, 'ca sĩ lô tô' mượn xe máy đi 'săn con mồi', giật điện thoại du khách lúc rạng sáng. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn trong đoàn hát.

